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Spor

Trabzonspor’da Bakasetas dinlendirildi

Trabzonspor, Süper Lig’in 23.haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yapılan idmanla sürdürdü. Antalyaspor maçında sakatlanan ve rahatsızlanan oyuncular antrenmanda çalışırken, Bakasetas dinlendirildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:15 . 3/02/2023 Cuma
DHA
Trabzonspor, yarın öğleden sonra THY'ye bağlı uçakla İstanbul'a gelecek.

Trabzonspor, yarın öğleden sonra THY'ye bağlı uçakla İstanbul'a gelecek.

Süper Lig’in 23. haftasında derbide Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, hazırlıklarını bugün yapılan idmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 10.30’da idman yapan bordo mavili ekip, dinamik ısınma, esneme ve 5’e 2 çalışma yaptı. Şut çalışması ile tamamlanan antrenmanda, Galatasaray maçı için dinlendirilen Bakasetas yer almadı.


Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Bruno Peres idmanda yer almazken, Antalyaspor maçında sakatlık geçiren ve rahatsızlanan oyunculardan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Abdülkadir takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.


  1. Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıkların yarın yapılacak son antrenmanla tamamlayacak.


#Trabzonspor
#Galatasaray
#Süper Lig
#Derbi
1 saat önce
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Trabzonspor’da Bakasetas dinlendirildi
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