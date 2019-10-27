Trabzonspor'un Başakşehir maçı kadrosunda iki kritik eksik

Bordo-mavililer, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanla tamamladı.

Sağ alt baldırında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilen Abdulkadir Parmak ile sağ uyluk ön adalesinde gerilme problemi yaşayan ve bugün yapılan antrenmana katılmayan Obi Mikel ağrılarının devam etmesi nedeniyle Medipol Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Bugün 14.45’te İstanbul’a hareket edecek olan Karadeniz ekibi, ardından Medipol Başakşehir maçı için kampa girecek.