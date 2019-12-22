Trabzonspor'un Konya kafilesi belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın kapalı olarak maçın son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.
Ligde geçen hafta sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-1'lik sonuçla mağlup olarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, Konya deplasmanında kazanarak geçen haftaki yenilgisini telafi etmek istiyor.
Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Majid Hosseini'nin sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
Bordo-mavili kafilede yer alan isimler şöyle;
- Uğurcan, Erce, Arda, Hüseyin, Campi, Ivanildo, Pereira, Serkan, Kamil Ahmet, Novak, Abdurrahim, Onazi, Obi Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Doğan, Nwakaeme, Avdijaj, Yusuf, Fıratcan, Ekuban, Sturridge, Sörloth.
Yorum