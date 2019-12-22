SÜPER LİG

Trabzonspor'un Konya kafilesi belli oldu

Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Majid Hosseini sakatlıkları nedeniyle Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı.

Haber Merkezi AA
Bordo-mavililer Konyaspor maçı hazırlıklarını bitirdi

Bordo-mavililer Konyaspor maçı hazırlıklarını bitirdi

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın kapalı olarak maçın son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.

Ligde geçen hafta sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-1'lik sonuçla mağlup olarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, Konya deplasmanında kazanarak geçen haftaki yenilgisini telafi etmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Majid Hosseini'nin sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Bordo-mavili kafilede yer alan isimler şöyle;

  • Uğurcan, Erce, Arda, Hüseyin, Campi, Ivanildo, Pereira, Serkan, Kamil Ahmet, Novak, Abdurrahim, Onazi, Obi Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Doğan, Nwakaeme, Avdijaj, Yusuf, Fıratcan, Ekuban, Sturridge, Sörloth.


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