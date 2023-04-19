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Spor

Trabzonspor Sivas'a 5 eksikle gidiyor

Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor'da kamp kadrosu belli olurken 5 isim kafilede yer almadı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:37 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonspor'un yeni Hırvat teknik adamı takımla ilk kez çalıştı.

Trabzonspor'un yeni Hırvat teknik adamı takımla ilk kez çalıştı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililerde yeni teknik direktör Nenad Bjelica ilk idmanına çıkarken kamp kadrosu da belli oldu.


5 eksik bulunuyor

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Bruno Peres sakatlıkları dolayısıyla, Jean Gbamin ve Bakasetas’ın ise sarı kart cezası bulunuyor.


Trabzonspor'un kamp kadrosu şöyle;

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Jens Stryger Larsen, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Taha Altıkardeş, Stefano Denswil, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Lahtimi, Naci Ünüvar, Yusuf Yazıcı, Lazar Markovic, Umut Bozok, Maxi Gomez


Bjelica Sivasspor maçında olacak mı?

Diğer taraftan Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Bjelica'nın lisansı çıktı ve Sivasspor karşılaşmasında takımın başında yer alacak.


#Trabzonspor
#Sivassspor
#Nenad Bjelica
#Kamp Kadrosu
37 dakika önce
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