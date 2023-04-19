Trabzonspor'un yeni Hırvat teknik adamı takımla ilk kez çalıştı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililerde yeni teknik direktör Nenad Bjelica ilk idmanına çıkarken kamp kadrosu da belli oldu.
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Bruno Peres sakatlıkları dolayısıyla, Jean Gbamin ve Bakasetas’ın ise sarı kart cezası bulunuyor.
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Jens Stryger Larsen, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Taha Altıkardeş, Stefano Denswil, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Lahtimi, Naci Ünüvar, Yusuf Yazıcı, Lazar Markovic, Umut Bozok, Maxi Gomez
Diğer taraftan Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Bjelica'nın lisansı çıktı ve Sivasspor karşılaşmasında takımın başında yer alacak.