Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica kente ulaştıktan sonra bordo-mavili kulübün müzesini ve stadyumunu gezdi. Bjelica, "Bu takım henüz bir sene önce çok büyük başarılar elde etti, onu tekrarlayabiliriz ancak bunu beraber olursak yapabiliriz" dedi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.