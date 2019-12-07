ASYA LİGLERİ

Traktör'de Mustafa Denizli dönemi sona erdi

Teknik direktör Mustafa Denizli, haziran ayından bu yana görev yaptığı İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör ile yollarını ayırdı.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamlarından Mustafa Denizli

Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamlarından Mustafa Denizli

Denizli yaptığı açıklamada, Traktör ekibindeki görevini bıraktığını ve İran'da yaşanan olayların bu kararı almasında etkili olduğunu söyledi.

"Ayrılmamın nedeni kesinlikle sportif başarısızlık değil"


Son dönemde meydana gelen olayların kendilerini sıkıntıya soktuğunu, bazı maçlarını oynayamadıklarını ve zaman zaman takım otobüsünde yatmak zorunda kaldıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Psikolojik olarak çok yoruldum. Daha önce de bırakmak istedim ama yönetim izin vermedi. Ayrılmamın nedeni kesinlikle sportif başarısızlık değil. Rakiplerimize göre 2 maçımız eksik. Gösterilerden dolayı yapamadığımız maçları oynayıp kazansaydık, ligde ikinci sıraya kadar çıkardık" ifadelerini kullandı.

  • Mustafa Denizli yönetimindeki Traktör, 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan topladı. İki maçı eksik Traktör, zirvenin 7 puan gerisinde 8. durumda bulunuyor.

İran Ligi puan durumu
İran Ligi puan durumu

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