Traktör'de Mustafa Denizli dönemi sona erdi

Denizli yaptığı açıklamada, Traktör ekibindeki görevini bıraktığını ve İran'da yaşanan olayların bu kararı almasında etkili olduğunu söyledi.

"Ayrılmamın nedeni kesinlikle sportif başarısızlık değil"

Son dönemde meydana gelen olayların kendilerini sıkıntıya soktuğunu, bazı maçlarını oynayamadıklarını ve zaman zaman takım otobüsünde yatmak zorunda kaldıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Psikolojik olarak çok yoruldum. Daha önce de bırakmak istedim ama yönetim izin vermedi. Ayrılmamın nedeni kesinlikle sportif başarısızlık değil. Rakiplerimize göre 2 maçımız eksik. Gösterilerden dolayı yapamadığımız maçları oynayıp kazansaydık, ligde ikinci sıraya kadar çıkardık" ifadelerini kullandı.