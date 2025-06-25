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Türkiye Halter Şampiyonası Samsun'da başladı

Türkiye Halter Şampiyonası Samsun'da başladı

18:0725/06/2025, Çarşamba
AA
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Türkiye Halter Şampiyonası
Türkiye Halter Şampiyonası

İlkadım Okçuluk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Samsun'da başladı.

Türkiye Halter Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programı içinde yer alan Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Samsun'da başladı.


İlkadım Okçuluk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 40 ilden 60 spor kulübünden 221'i kadın sporcu olmak üzere 432 sporcu katılıyor.


Turnuvanın ilk gününde 53 ve 48 kiloda kadınlar müsabakaları yapıldı. 48 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Ezgi Kılıç, 53 kiloda Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübünden Cansel Özkan altın madalya kazandı.


Şampiyonada yarın kadınlar, 5 sıklette dereceye girmek için mücadele edecek.




#Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası
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