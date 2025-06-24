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Türkiye Karate Premier Ligi ikinci etabı Zonguldak'ta düzenlenecek

Türkiye Karate Premier Ligi ikinci etabı Zonguldak'ta düzenlenecek

19:2124/06/2025, Salı
AA
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Türkiye Karate Premier Ligi
Türkiye Karate Premier Ligi

27-29 Haziran tarihlerinde Türkiye Karate Premier Ligi'nin ikinci etabı, Zonguldak'ta düzenlenecek. 1500'ü aşkın sporcunun katılımıyla Kozlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Karate Premier Ligi'nin ikinci etabı, 27-29 Haziran tarihlerinde Zonguldak'ta düzenlenecek.


Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonun ikinci ayağı, 1500'ü aşkın sporcunun katılımıyla Kozlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.


Ümitler, gençler, 21 yaş altı ve büyükler kategorilerinde düzenlenen Türkiye Karate Premier Ligi'nin ilk etabı, İstanbul'da yapılmıştı.


Premier Lig, Zonguldak'ın ardından Manisa, Mersin ve Muş illerinde yapılacak etaplarla devam edecek.




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