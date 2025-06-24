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7'li Ragbi Milli Takımları Kişinev'de sahne alacak

7'li Ragbi Milli Takımları Kişinev'de sahne alacak

17:4824/06/2025, Salı
AA
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Türkiye 7'li Ragbi Kadın ve Erkek Milli Takımları
Türkiye 7'li Ragbi Kadın ve Erkek Milli Takımları

Moldova'daki 2025 Avrupa Trophy Serisi'nin 2. ayağında Türkiye 7'li Ragbi Kadın ve Erkek Milli Takımları mücadele edecek.

Türkiye 7'li Ragbi Kadın ve Erkek Milli Takımları, Moldova'daki 2025 Avrupa Trophy Serisi'nin 2. ayağında mücadele edecek.


Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre serinin 2. ve final ayağı, 27-29 Haziran tarihlerinde başkent Kişinev'de düzenlenecek.


Kadın Milli Takımı, Hırvatistan'ın Makarska kentinde yapılan ilk etapta tüm maçlarını kazanarak şampiyon olmuştu.


Kişinev'deki ikinci etaba lider olarak katılacak milli takım, genel klasman şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.


Seride birinci olan takım, Championship Ligi'ne yükselmeye hak kazanacak.




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#Türkiye 7'li Ragbi Kadın ve Erkek Milli Takımları
#2025 Avrupa Trophy Serisi
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