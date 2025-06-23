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Analig Atletizm Grup Şampiyonası heyecanı Denizli’de yaşandı

Analig Atletizm Grup Şampiyonası heyecanı Denizli’de yaşandı

11:4923/06/2025, Pazartesi
IHA
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Analig Atletizm Grup Şampiyonası heyecanı Denizli’de yaşandı
Analig Atletizm Grup Şampiyonası heyecanı Denizli’de yaşandı

Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Şampiyonası, Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşti Albayrak Atletizm Sahasında 10 ilden 350 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi yarışmaları farklı Branşlarda devam ediyor. 21-22 Haziran tarihlerinde Denizli, Analig Atletizm Grup Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Albayrak Atletizm Sahası’nda, 10 farklı ilden 350 sporcunun kıyasıya yarıştığı turnuva büyük bir heyecana sahne oldu. İki gün süren karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.


Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada, Türkiye Şampiyonası’na katılacak sporcular da belirlendi. Dereceye giren sporculara madalyalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Serap An tarafından takdim edildi. Dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasında illerini temsil etme hakkı kazandı.

#Analig Atletizm Grup Şampiyonası
#Denizli
#Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Şampiyonası
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