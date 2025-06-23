Analig Atletizm Grup Şampiyonası heyecanı Denizli’de yaşandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi yarışmaları farklı Branşlarda devam ediyor. 21-22 Haziran tarihlerinde Denizli, Analig Atletizm Grup Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Albayrak Atletizm Sahası’nda, 10 farklı ilden 350 sporcunun kıyasıya yarıştığı turnuva büyük bir heyecana sahne oldu. İki gün süren karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.