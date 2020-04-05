UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yeni planlarını açıkladı ve tarih verdi
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yeni planlarını açıkladı ve tarih verdi
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin en geç 3 Ağustos'ta sona erdirmek istediklerini söyledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, sezonun geri kalanıyla ilgili planlarını açıkladı. Organizasyonların başlama tarihleri konusunda esnek olduklarını söyleyen Ceferin, tehlikenin geçmesinden sonra maçların oynanacağını ifade etti.
"Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, en geç 3 Ağustos'ta sona ermeli. Şampiyonlar Ligi finali bu tarihte olabilir" diyen Ceferin, "Şu anda sıra dışı bir olayın içindeyiz, tekrar başlama konusunda ve tarihlerde esneğiz. Eğer kriz daha erken biterse, daha erken de başlayabiliriz. Mayıs, haziran, temmuzda başlayabiliriz ya da tekrar başlamayabiliriz. Farklı planlar var" ifadelerini kullandı.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin Final 8 ve Final 4 şeklinde oynanabileceğini söyleyen UEFA Başkanı, "Mevcut sistemle de oynayabiliriz, tek maç üzerinden, tarafsız sahada da sürdürebiliriz. Çok büyük ihtimalle maçlar tekrar başladığında, seyircisiz oynanacak. Bu bir zorunluluk gibi gözüküyor. Ancak seyircisiz ya da televizyonda olsun, insanlar futbolu istiyor" dedi.
Liglerin yeniden başlangıcı hakkında da konuşan Ceferin, "UEFA, ligler ve kulüpler arasında görüşen çalışma gruplarımız var. Eğer yetkililer bize oynama izni vermezse, zaten oynayamayız. Hükümetlerin vereceği kararlar da önemli. Şu anda verebileceğimiz tek karar, sağlıklı bir şekilde devam edileceği yönünde ısrarlı olmak. Oyuncuların, taraftarların ve hakemlerin hayati riski varken başlamak doğru olmaz. Eğer sağlıklı bir ortam oluşursa, problem olmadan başlarız" ifadelerini kullandı.
Yorum