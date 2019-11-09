Uğurcan Çakır'a dev talipler

Trabzonspor’u transfer döneminde hareketli günler bekliyor. Yusuf Yazıcı’yı 17 milyon euroya Lille’e satan Trabzonspor’da kaleci Uğurcan Çakır için de ciddi talipler çıkmaya başladı.

Geçen sezondan bu yana müthiş bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki başarılı file bekçisi, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Liverpool’un uzun süredir takip ettiği Uğurcan ile başka önemli takımlar da yakından ilgileniyor. Hatta bu ekiplerin, izleme heyetlerinin uzun süredir genç eldiveni radara aldıkları ve birçok maçı yakından takip ettikleri öğrenildi.

Liverpool, Manchester United ve Sevilla’nın profesyonellerinin, Uğurcan’ın performansını izleyerek, kulüp yönetimlerine rapor ettikleri öğrenildi.

20 milyon euro

Daha önce verdiği röportajlarda, “Hedefim Trabzonspor’da şampiyonluk yaşayıp, sonrasında Avrupa’ya gitmek” diyen Uğurcan için bordo-mavili yönetimin beklentisi büyük. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, kaleci Uğurcan için kapıyı 20 milyon eurodan açıyor. Uğurcan’ın Avrupa’da oynama hayali olduğu ancak sezon ortasında ayrılma gibi bir durumu düşünmediği ifade edildi.

Görünen o ki, sezon sonunda Trabzonspor’da transferi bir numaralı gündemi Uğurcan Çakır olacak.