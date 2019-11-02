Ünal Karaman: Bizim gördüklerimizle hakemlerin gördüğü örtüşmeyebiliyor

Sahasında Göztepe’ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaybetmenin üzücü olduğunu kaydeden Karaman, "İlk yarı oynadığımız oyun bize yakışmayan bir oyundu. Her ne kadar top bizde görünse de topun hızı bizim beklediğimiz şekilde değildi. İkinci yarı daha gayretli, istekli bir takımım vardı. Bulduğu pozisyonlar, oyun isteği vardı. Maalesef sonlandıramadık. Sonlandıramadığımız için de böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Bunun adına üzgünüm. Geçen seneden beri takımın yükünü çeken iskelet tabiri ettiğimiz oyuncular her şeye rağmen bırakmadan, mazeret üretmeden camianın beklentilerine cevap verme adına gösterdikleri üst düzey bir çaba var. İkinci yarı birçok arkadaşını o çabaya ortak ettiler ama çeviremedik. Onlara teşekkür ediyorum. Bu sonuç için de üzüntümü ifade ediyorum" dedi.

Sosyal medyayı karıştıran görüntü: Bu pozisyonda VAR'a gitmedi Trabzonspor'un sahasında Göztepe'yi konuk ettiği mücadelede hakem Fırat Aydınus'un çalmadığı bir pozisyon tartışma yarattı.Karşılaşma 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle devam ederken 58. dakikada flaş bir olay yaşandı. Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, çalımlarla ceza sahası içerisine girdi. Göztepeli oyuncunun müdahalesiyle yerde kalan oyuncu penaltı bekledi. Hakem Fırat Aydınus ise oyunu devam ettirdi.VAR vermediPozisyonun devamında top taça çıktı ve VAR uygulaması devreye girdi. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi Koray Gençerler'de Fırat Aydınus'un kararına uydu ve bordo-mavili ekibin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı verdi. Pozisyon sosyal medyada tepkilere neden oldu.Ceza sahasına giren Sörloth, ayağına aldığı darbeyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, bu pozisyonu VAR'da izlemeye gerek duymadı ve oyunu devam ettirdi. pic.twitter.com/wcCyycmCPY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 2, 2019

Karaman, bir basın mensubunun Sörloth'un penaltı beklediği pozisyon hakkındaki yorumu ve Hosseini'nin yerine Fernandes'i tercih etme sebebine ilişkin sorusuna, "Sonuçta bir kadro iskeletimiz var. Bunun içerisinde her oyuncuyu tercih etme hakkımız ve şansımız var. Bugün böyle tercihte bulunduk. Göztepe'nin önde hızlı oyuncuları vardı. Fernandes'in hızına biraz daha güvendiğimiz için öyle bir tercihte bulunduk. İlk yarı belki beklenenin altında oynadı ama ikinci yarı o da toparladı. Sörloth'un pozisyonunu bende içeride defalarca izledim ama bazen bizim gördüğümüzle maçı yönetenlerin veya VAR odasındakilerin görüşleri örtüşmeyebilir. Ben yorumumu kendime saklayacağım. Spor kamuoyu pozisyonu görür, izler ve gerekli yorumu onlar da yaparlar. Biz de takip ederiz. Sonuçta hocanın kararı esastır. Biz de ona uyduk" yanıtını verdi.

Ceza sahasına giren Sörloth, ayağına aldığı darbeyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, bu pozisyonu VAR'da izlemeye gerek duymadı ve oyunu devam ettirdi. pic.twitter.com/wcCyycmCPY — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 2, 2019

"Savunmayı sadece savunma oyuncularından bekleyemezsiniz"

Ünal Karaman, takımın bu sezon her maçta gol yemesiyle ilgili olarak ise, "İsimler üzerine çok fazla takılmamak lazım ama takım kimyası oluşturulurken o pozisyonun oyuncuları üzerine kanalize olursunuz. 'Trabzonspor'un savunma kurgusunda hata var, rostasyon var' diyipte diğer oyuncuları bunun dışında göremezsiniz. Takımı bütün ele alırsınız. Takım bir bütündür. Sistemler üzerinde oyunun hem savunma hem hücum bölümünü konulacaksak, bunun teknik, psikolojik boyunu, kadro yapısını, oyuncu yeteneklerini bir bütün olarak ele alıp uzun süre konuşabiliriz.

Trabzonspor-Göztepe: 0-1 Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi İzmir ekibi 31. dakikada Jerome'un attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Trabzonspor 16 puanda kalırken, Göztepe ise 12 puana yükseldi. Bordo-mavili ekip önümüzdeki hafta sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Göztepe ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.Sosyal medyayı karıştıran görüntü: Bu pozisyonda VAR'a gitmediKadroda 3 değişiklikSüper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre kadroda üç değişikliğe gitti.Karaman, Medical Park Stadı'nda oynanan maçta Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Ahmet Canbaz'a, Majid Hosseini'nin yerine Ivanildo Fernandes'e ilk 11'de yer verdi. Sakatlığı bulunan Daniel Sturridge kadroda yer almazken, bu oyuncunun yerine Yusuf Sarı ilk 11'de yer aldı.Ahmet Canbaz ve Cafer Tosun ilk kezTrabzonspor'un Göztepe ile oynadığı maçta Ahmet Canbaz ilk kez 11'de sahaya çıkarken, altyapıdan kadroya dahil edilen Cafer Tosun da bu sezon ilk kez müsabaka kadrosuna dahil edildi.Sezon başında Almanya temsilcisi Werder Bremen'den transfer edilen 21 yaşındaki Ahmet Canbaz, son iki lig maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.6 oyuncunun sakatlığı bulunuyorBordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Caleb Ekuban, Ogenyi Onazi, Abdulkadir Ömür, John Obi Mikel, Daniel Sturridge ve Abdulkadir Parmak, Göztepe karşısında takımdaki yerlerini alamadı.Bu futbolculardan Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın Rusya temsilcisi Krasnodar ile hafta içi yapılacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyip giyemeyeceğinin daha sonra netlik kazanacağı, diğer oyuncuların ise söz konusu mücadelede de kadroda yer almayacağı öğrenildi.İki takım da ağız maskesiyle sahaya çıktıTrabzonspor ile Göztepeli futbolcular, karşılaşma öncesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla sahaya ağız maskesiyle çıktı. Öte yandan müsabakaya taraftarlar ilgi göstermedi. Tribünlerde boşluklar göze çarparken, Göztepe taraftarları da takımlarına destek vermek için tribündeki yerini aldı.İlk 11'lerTrabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Novak, Doğan, Sosa, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Yusuf, SörlothGöztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Soner, Mossoro, Halil, Jerome

Rakibin az sayıda gelmiş olduğu kalemiz maalesef yine gol yedi. O konuda üzgünüz ama bunu tek başına rotasyon ya da oyuncu yeteneğine bağlamamak lazım. Belki o bölgede biraz daha sert, agresif oyuncular tercih edebilirdik. Özellikle şehrimizin karakterine uygun yapıda oyuncular tercih edebilirdik. Sakatlıklarda üst üste gelince daha çok sıkıntı yaşadık. Onun için yenilen golleri tek başına savunma rostasyonuna bağlamamak gerekir.

Belki rotasyonu en az yapanlardanız. Ligde genelde Hosseini'yi kullanıyorduk. Pereira ve Novak'ı kullanıyoruz. Kalecimiz aynı. Birbirileriyle ekip uyumu olan oyuncular. Savunmayı sadece savunma oyuncularından beklerseniz bu tarz sıkıntılar yaşarsınız. Biz de maalesef zaman içerisinde bu sıkıntıları yaşıyoruz" dedi.



