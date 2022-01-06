Spor Vizesi iptal edilen Djokovicin hafta başına kadar Avustralyada kalması bekleniyor
TENİS

Vizesi iptal edilen Djokovic'in hafta başına kadar Avustralya'da kalması bekleniyor

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için gittiği Melbourne'de vizesi iptal edilen Novak Djokovic'in, karara yaptığı itirazın sonucunu beklemek adına pazartesi gününe kadar bu ülkede kalması bekleniyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avustralya'ya alınmayan Djokovic'e destek verdi.

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Haber Merkezi AA
Vizesi iptal edilen Djokovicin hafta başına kadar Avustralyada kalması bekleniyor
Novak Djokovic

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için gittiği Melbourne'de vizesi iptal edilen tek erkeklerin dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in, karara yaptığı itirazın sonucunu beklemek adına pazartesi gününe kadar bu ülkede kalması bekleniyor.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre Djokovic'in, vizesini iptal eden Avustralya Sınır Güvenliğinin (ABF) kararına yaptığı itiraz, federal mahkeme tarafından görüşülecek.

Otelde bekleyecek

Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalmayacağı 10 Ocak Pazartesi gününe kadar karara bağlanacak. Kariyerinde 9 Avustralya Açık şampiyonluğu yaşayan Djokovic, ülkeden ayrılmayı istemediği takdirde kararın sonucunu pazartesi gününe kadar Melbourne'de karantinaya alındığı otelde bekleyecek.

Bu arada az sayıda Sırp taraftarın, karantinaya alındığı otelin önünde Djokovic'e destek vermek üzere toplandığı görüldü.

Mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını açıklamıştı. Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden ise bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan destek

Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Djokovic ile iletişim kurdum. Tüm Sırbistan'ın kendisiyle olduğunu ve hükümet olarak tüm adımları attığımızı söyledim. Sırbistan, Novak Djokovic ve adalet için gereken her şeyi yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Sırp basınına yansıyan haberlerde de Vucic'in Avustralya'nın Belgrad büyükelçisini makamına çağırdığı ve Djokovic'in rekabet edebilmesi için derhal serbest bırakılmasını istediği kaydedildi.

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