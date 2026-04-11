Volkan Demirel: Tüm sorumluluk bende

17:4211/04/2026, Cumartesi
Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği, 25 puanla 15. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de Başakşehir'e 3-0 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, kalan 5 haftada ellerinden geleni yaparak kümede kalmaya çalışacaklarını söyledi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu.


Başkent ekibinin teknik direktörü Volkan Demirel, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


İlk yarının son bölümünde üst üste yedikleri gollerle işlerini çok zora soktuklarını belirten Volkan Demirel, "İkinci yarıda değişiklikler yapma gereği duyduk. İlk yarıda 1-0 geri düştükten sonra da oyunun hakimi bizdik. Yakaladıklarımızı atamadık. Tam tersi oldu ve ilk yarı 3-0 mağlup duruma düştük. Çok zor oldu. Kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Duran toplar haricinde ilk kez akan oyunda goller yedik. Takımıma tüm sorumluluğun bende olduğunu söyledim. Önümüzde 5 maç var, alabileceğimiz en çok puanı alıp ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde kalmak istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz. Elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.





