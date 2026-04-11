Başakşehir ilk yarıdan fişi çekti: Gençlerbirliği'ni mağlup etti | ÖZET

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu üç golle 3-0 mağlup etti.
Başakşehir, Trendyol Süper Lig 29. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.
Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 9 ile 40. dakikada Shomurodov ve 42. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.
Bu sonucun ardından Nuri Şahin'in çalıştırdığı Başakşehir puanını 47 yaparak 5. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği 25 puanla 15. sırada kaldı.
Volkan Demirel başkent ekibinde göreve geldiği günden beri çıktığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. (4M,1B)
Gençlerbirliği bir sonraki hafta Galatasaray'ı ağırlayacak. Başakşehir ise Trabzonspor'a konuk olacak.