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Wimbledon'da para ödülü rekor seviyeye çıktı

Wimbledon'da para ödülü rekor seviyeye çıktı

15:5312/06/2025, Perşembe
AA
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2024 Wimbledon Şampiyonası tek erkekler final maçında İspanyol raket Carlos Alcaraz (fotoğrafta), Sırp rakibi Novak Djokovic ile karşılaşmış, maçı kazanan İspanyol tenisçi Alcaraz sevinç yaşamıştı.
2024 Wimbledon Şampiyonası tek erkekler final maçında İspanyol raket Carlos Alcaraz (fotoğrafta), Sırp rakibi Novak Djokovic ile karşılaşmış, maçı kazanan İspanyol tenisçi Alcaraz sevinç yaşamıştı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın toplam para ödülü, 53,5 milyon sterlinle organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2025'te dağıtılacak toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 7 oranında artarak 53,5 milyon sterline çıktı.


Çim kortta gerçekleştirilecek turnuvada teklerde şampiyon alacak sporcu yüzde 11 artışla 3 milyon, ilk turda elenenler yüzde 10 artışla 66 bin sterlin kazanacak.


Geçen yıl tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz ve tek kadınlarda Çek raket Barbora Krejcikova'nın zafere ulaştığı Wimbledon Tenis Turnuvası, 30 Haziran- 13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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