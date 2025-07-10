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Wimbledon'da yarı final zamanı

Wimbledon'da yarı final zamanı

11:5510/07/2025, Perşembe
AA
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Dünya bir numarası Jannik Sinner, final için korta çıkacak.
Dünya bir numarası Jannik Sinner, final için korta çıkacak.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler yarı final müsabakaları yarın oynanacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın yarı final müsabakalarında, tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz ile dünya 5 numarası ABD'li tenisçi Taylor Fritz karşı karşıya gelirken, diğer eşleşme ise dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner ile dünya 6 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic arasında oynanacak.


Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da, bu yıl tek kadınlarda şampiyon 12 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 13 Temmuz Pazar günü belli olacak.




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