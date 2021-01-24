Spor Yeni Malatyaspor-Galatasaray (CANLI)
SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor-Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yeni Malatyaspor-Galatasaray
​Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın 8 golüne, Yeni Malatyaspor 5 golle yanıt verdi. İki takım arasında son olarak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Galatasaray rakibini penaltılarla elemişti. Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında kazamadı. Sarı-kırmızılılar, ligde Malatya’da oynanan 3 mücadelede 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

  • İlk 11'ler
  • Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Zeki, Ndayishimiye, Acquah, Kubilay, Adem, Umut
  • Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 9 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Cimbom 16 gol atarken, kalesinde 11 gol yedi. Aslan son iki dış saha müsabakasında da rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray ligde deplasmanda son olarak Trabzonspor’u yenmişti.

Ligin en az gol yiyen iki takımından biri

Galatasaray, bu sezon ligde kalesinde 17 gol yedi. Sarı-kırmızılılar bu performansıyla Alanyaspor ile ligin en az gol yiyen iki takımından biri olarak yer alıyor. Cimbom ligde oynadığı 19 karşılaşmanın 8’inde kalesini de gole kapadı.

Galatasaray ayrıca ligde rakip filelere bıraktığı 40 golle Beşiktaş’tan sonra en çok atan takım konumunda bulunuyor.

Belhanda ile Luyindama sınırda

Galatasaray’da Yeni Malatyaspor maçı öncesinde iki futbolcusu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda ile Christian Luyindama, mücadelede sarı kart görmeleri halinde deplasmanda Gaziantep FK karşılaşmasında görev alamayacak.

Mbaye Diagne cezalı

Beşiktaş derbisinde direkt kırmızı kart gören Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Diagne’ye iki maç men cezası vermişti. İlk cezasını Denizlispor maçında çeken 29 yaşındaki futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan forma giyemeyecek. Yılbaşında talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui de kadroda olmayacak.

Ali Palabıyık yönetecek

Mücadeleyi hakem Ali Palabıyı yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdinç Sezertam yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.

Ankara Bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık, Süper Lig’de 152 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 62’sini ev sahibi, 48’ini ise deplasman takımları kazandı. 42 maç ise beraberlikle sona erdi.

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