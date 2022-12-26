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Yeni Malatyaspor'dan puan silme cezasına itiraz

1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun 3 puan silme cezasına ilişkin Tahkim Kuruluna itiraz başvurusu yapacak.

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Haber Merkezi AA
Yeni Malatyaspor puan silme cezasına itiraz edecek mi?
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Kulübün basın sözcüsü Ramazan Yeşilova, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulunun, verilen süreler içinde eksikliklerini tamamlamayan Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verdiğini hatırlattı.

TFF'nin verdiği bu karara 7 gün içinde itiraz haklarının bulunduğunu aktaran Yeşilova, şunları kaydetti:

  • "Tahkim Kuruluna perşembe gününe kadar başvuru yapacağız. Süreci her detayıyla enine boyuna inceliyoruz. Hukuki süreç tamamlanmadan detaylı açıklama yapmayacağımızı belirtmek istiyoruz. Ancak takımımızın, taraftarımızın ve bu kulübe emeği geçen herkesin alın teriyle kazanılan 3 puanın silinmemesi için hukuki ve mali açıdan tüm gücümüzle mücadele edeceğimizi tüm spor kamuoyunun bilmesini istiyoruz."

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