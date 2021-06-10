Yiğit Şardan'dan teknik direktör açıklaması: "İsim vermek doğru değil"

19 Haziran'da yapılacak seçimde Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına aday olan Yiğit Şardan dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Seçim ile ilgili görüşlerini paylaşan Şardan, "Her seçime tarihi deniyor. Tarihi olan kısmı, başkanları daha büyük zorlukların bekliyor olması. Çünkü Galatasaray iyiye değil kötüye gidiyor. Kötüye gittikçe de başkanları önemli engeller ve problemler bekliyor. Bunlarla boğuşması, bunları aşması gerekiyor" diye konuştu.

"Rakibe iki kişi basan bir Galatasaray gönlümden geçiyor"

Hayalindeki Galatasaray'ın futbol anlayışını açıklayan Şardan, yüksek enerjili bir takım istediğini söyleyerek, "Benim arzu ettiğim ve gönlümden geçen Galatasaray; ısıran, rakibin bir oyuncusuna iki kişi basan, muazzam bir enerji ile oynadığımız bir Galatasaray. Avrupa takımlarını oynarken gördüğümde bizim oynayamadığımızı fark ediyorum. Dolayısıyla belki takımın kurgusunu biraz daha gençleştirmek, biraz daha enerji ile oynayan, hırsla oynayan bir takım haline getirmemiz gerek. Bu benim şahsi görüşüm. Biz, bunun kararına teknik direktörümüzle ve futbol şubesindeki arkadaşlarımızla karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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İHA Başkan adayı Yiğit Şardan

"Herhangi bir teknik direktör ismi vermeyi doğru bulmuyorum"

Teknik direktör konusunda çalışmaları olduğunu ve buna göreve geldikten sonra karar vereceklerini kaydeden Şardan, "Ben herhangi bir teknik direktör ismi vermeyi doğru bulmuyorum. Galatasaray Başkanı kim olacaksa karar onun. Herhangi bir hocanın paçasına tutunarak başkanlığa yürümeyi doğru bulmuyorum. O yüzden ben başkan olursam bu konuya kararı o zaman vereceğiz. Biz bugün de bunun çalışmasını yapıyoruz. Hem futbolcu anlamında hem de teknik direktör anlamında. Çünkü vakit çok dar. Bu süreç bize bunu mecbur ediyor" şeklinde konuştu.

"A planımız, B planımız Fatih Terim' demek çok doğru bir şey değil"

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Mevcut diğer adayların Fatih Terim ile yola devam etmek istediklerinin hatırlatılması üzerine ise Yiğit Şardan, "Fatih hocanın adını zikrederek, 'A planımız, B planımız Fatih Terim' demek çok doğru bir şey değil. Çünkü bu bir başkanlık seçimi, teknik direktör seçimi değil. Dolayısıyla teknik direktör ismi üzerinden başkanlık seçimine hazırlanmayı doğru bulmuyorum. Fatih hocayı tanır ve severim de. Bu, benim 19 Haziran'dan sonra netleştirebileceğim bir karardır" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi 🗳



🟪 Metin Öztürk (5569)

🟨 İbrahim Özdemir (7019)

🟩 Eşref Hamamcıoğlu (7102)

🟥 Burak Elmas (9320)

⬜️ M. Yiğit Şardan (9798) pic.twitter.com/bY0wgToaI7 REKLAM June 7, 2021