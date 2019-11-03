Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor: 0-2

Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadeleyi 41. dakikada Hakan Arslan ve 90+1. dakikada Kone'nin attığı gollerle Sivasspor 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Denizlispor 11 puanda kalırken, Sivasspor ise 18 puana yükseldi.

Karşılaşmadan dakikalar

15'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içinde Mert Hakan'ın şutunu kaleci Stackhowiak kontrol etti.

20'nci dakikada Denizlispor tehlikeli geldi. Barrow, sol kanattan sürüklediği topu ceza sahasına çevirdi, Mehmet Akyüz'ün gelişine şutu yandan auta çıktı.

25'inci dakikada ev sahibinden Zeki'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan ileri çıkan Oğuz'un kafa şutu üstten auta gitti.

41'inci dakikada Sivasspor öne geçti. Taçtan gelen topu ceza sahası sol aut çizgisinden Yatabare, Mert Hakan'ın önüne çıkardı. Mert Hakan'ın şutunda kaleci Stackhowiak ayaklarıyla gole engel oldu, Hakan Arslan, önünde bulduğu topu tamamladı: 0-1.

İlk yarı bu skorla bitti.





54'üncü dakikada Denizliyisporlu Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

67'nci dakikada Sivasspor 2'nci gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Fernando'nun şutu Stackhowiak'tan döndü. Emre'nin tamamlamaya çalıştığı top üst direkte patladı.

85'inci dakikada Recep Niyaz'ın serbest vuruştan ortasına Oğuz'un kafa vuruşu dışarıya gitti.

90+1'inci dakikada Sivasspor'da Emre'nin ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Arouna Kone, sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 0-2

Karşılaşma 2-0 Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğüyle sona erdi.