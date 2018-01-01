'Yusuf Yazıcı’yı bedavaya verseler almayız'

Çaykur Rizespor’da basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumu ve transferlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Mali şartların zorluğuna dikkati çeken Bakır, devre arasında transfer yapmalarının zor olduğunu ifade etti.

‘Yusuf Yazıcı’yı bedava verseler almayız’

Geçen sezon yaşanan olaylardan dolayı Trabzonspor’la Rizespor’un ilişkilerini dondurduğunu söyleyen Bakır, Yusuf Yazıcı ile ilgili de sosyal medyada çok konuşulacak bir açıklamada bulundu:

Trabzonspor ile geçen sezon sonu yaşananlardan ötürü ilişkilerimizi dondurmuşuz. Bize Yusuf Yazıcı'yı bedava bile verseler bu konuda cevabımız olumsuz olacaktır.

Hasan Yavuz Bakır'ın açıklamasından soran Trabzonsporlu taraftarların tepkisi:

Burak Yilmazi da verelim affedin nooooolllllluuuuuuuuuuuuuurrrrr :(( — Ömer Faruk Sağlam (@sosaninfrikigi) 1 Ocak 2018

Ve bu sözlerden sonra kulübün anahtarı teslim edilir... @Trabzonspor — Fatih Burak Aktürk (@akturkfatihb) 1 Ocak 2018

Yusuf'un eldivenlerini alabilirsiniz. Zor degil. — Gülcan (@ikiagustos) 1 Ocak 2018