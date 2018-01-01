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'Yusuf Yazıcı’yı bedavaya verseler almayız'

Çaykur Rizespor Kulübü basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor’la geçen sezon yaşanan olaylardan sonra ilişkilerini dondurduğu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün Bursaspor maçındaki gol sevinci.

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün Bursaspor maçındaki gol sevinci.

Çaykur Rizespor’da basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumu ve transferlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Mali şartların zorluğuna dikkati çeken Bakır, devre arasında transfer yapmalarının zor olduğunu ifade etti.

‘Yusuf Yazıcı’yı bedava verseler almayız’

Geçen sezon yaşanan olaylardan dolayı Trabzonspor’la Rizespor’un ilişkilerini dondurduğunu söyleyen Bakır, Yusuf Yazıcı ile ilgili de sosyal medyada çok konuşulacak bir açıklamada bulundu:

  • Trabzonspor ile geçen sezon sonu yaşananlardan ötürü ilişkilerimizi dondurmuşuz. Bize Yusuf Yazıcı'yı bedava bile verseler bu konuda cevabımız olumsuz olacaktır.

Hasan Yavuz Bakır'ın açıklamasından soran Trabzonsporlu taraftarların tepkisi:

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