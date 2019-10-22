Zafer zamanı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 3. haftasında bugün İspanya temsilcisi Real Madrid’i ağırlayacak. Devler Ligi’nin ilk haftasında Belçika’nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan ve 2. maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain’e (PSG) sahasında 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, grupta averajla 3. sırada bulunurken, Real Madrid’i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu’nda 2 maçta 1 puan alabilirken, averajla son sırada bulunuyor. Galatasaray’da sakatlığı bulunan Radamel Falcao, maç kadrosunda yer almazken, sakatlığı geçen Mario Lemina ve arka adalesinde hafif ağrıları bulunan Sofiane Feghouli ise kadroya alındı. Real Madrid’de ise sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho Fernandez, Lucas Vazquez ve Marco Asensio forma giyemeyecek.

SON 9 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçındaki Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek noktalayan Galatasaray, ardından yine kötü sonuçlara imza attı. Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova galibiyeti sonrası geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki 5 maçta bir beraberlik alıp, 4 kez yenildi. Şampiyonlar Ligi’nin ardından UEFA Avrupa Ligi’nde 2 maça çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında Belçika’da Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında Fransa’nın PSG takımına yenildi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki son 28 maçında 2 kez kazanırken, 17 yenilgi ve 9 beraberli aldı.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI

Galatasaray, geçen sezon evinde 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskova maçından sonra çıktığı 9 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Sarı-kırmızılalar, bu süreçte sadece 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 maçta gol atamadı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki son 9 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 11 gol gördü. Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 281 maçta 99 galibiyet, 108 yenilgi ve 74 beraberlik alan Galatasaray bu maçlarda 376 gol atarken, kalesinde 415 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım, Real Madrid karşısında hem galibiyet hasretine son vererek grupta iddiasını sürdürmek hem de Avrupa kupalarında 100. galibiyetini almak istiyor.

Elimizden geleni yapacağız



Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, G.Saray maçını kazanmak için allarinden geleni yapacaklarını söyledi. Zidane, Türk Telekom Stadı’nda yapılan basın toplantısında yaptığı açıklamada, “G.Saray maçına iyi hazırlandık. Galip gelmeyi çok istiyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Eflatun-beyazlı takımın çalıştırıcısı, Jose Mourinho’nun adının Real Madrid ile anıldığının hatırlatılması üzerine “Bu durum beni elbette rahatsız ediyor. Her zaman burada kalmak istiyorum. Bu tür ortamlarda çalışmaya alışkınım” cevabını verdi.

Rakibin adı önemli değil

Bugünkü Real Madrid maçı öncesi açıklamalarda bulunan G.Saray kalecisi Fernando Muslera, rakiplerini gözlerinde büyütmediklerini söyledi. Uruguaylı kaleci, taraftarların kendilerine güç verdiğini belirterek, “Rakibin adı hiç önemli değil, o motivasyon hep oluyor. Sahayı rakibimiz için cehenneme çevireceklerinden yine şüphe yok. 2013’te Real Madrid’e kalsın eliyorduk. Real Madrid’le bu kadar maç yapmak, bir şeyleri doğru yaptığımızı, şampiyon bir takım olduğumuzu gösteriyor” dedi.