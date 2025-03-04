Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Tenis
Zeynep Sönmez final turunda

Zeynep Sönmez final turunda

16:114/03/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Zeynep Sönmez tenis kariyerinde önemli başarılara imza atıyor.
Zeynep Sönmez tenis kariyerinde önemli başarılara imza atıyor.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Indian Wells'in elemelerinde final turuna yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Zeynep Sönmez, ABD'deki turnuvada Çinli Sijia Wei'yi 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.


Bu sonuçla elemelerde final turuna kalan Zeynep, ana tablo yolundaki son maçında Avustralyalı Ajla Tomljanovic ile karşılaşacak.


Kariyer rekorunu kırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 77'nciliğe yükseldi.


Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 11 basamak birden atladı.


Geçen hafta WTA 500 düzeyindeki Merida Açık Turnuvası'nda çeyrek final oynayan 22 yaşındaki raket, böylece kariyer rekorunu kırdı.




#Türkiye Tenis Federasyonu
#Zeynep Sönmez
#WTA 1000

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 4 Mart il il akşam namazı vakitleri