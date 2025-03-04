Zeynep Sönmez final turunda

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Indian Wells'in elemelerinde final turuna yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Zeynep Sönmez, ABD'deki turnuvada Çinli Sijia Wei'yi 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.
Bu sonuçla elemelerde final turuna kalan Zeynep, ana tablo yolundaki son maçında Avustralyalı Ajla Tomljanovic ile karşılaşacak.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 77'nciliğe yükseldi.
Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 11 basamak birden atladı.
Geçen hafta WTA 500 düzeyindeki Merida Açık Turnuvası'nda çeyrek final oynayan 22 yaşındaki raket, böylece kariyer rekorunu kırdı.