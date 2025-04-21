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Zeynep Sönmez final turunda

Zeynep Sönmez final turunda

17:0021/04/2025, Pazartesi
AA
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Zeynep Sönmez kortlarda önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.
Zeynep Sönmez kortlarda önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası elemelerinde İspanyol Leyre Romero Gormaz'ı 2-0 yenerek final turuna yükseldi.

Klasmanın 77. basamağındaki Zeynep, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada dünya 126 numarası Romero Gormaz ile karşılaştı.


22 yaşındaki milli tenisçi, toprak kortta oynanan maçı 7-6 ve 6-3'lük setlerle kazanarak tur atladı.


Zeynep, elemelerin final turunda dünya 120'ncisi ABD'li Varvara Lepchenko'nun karşısına çıkacak.




#Madrid Açık Tenis Turnuvası
#Zeynep Sönmez
#Leyre Romero Gormaz
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