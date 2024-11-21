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Zeynep Sönmez'e büyük onur

Zeynep Sönmez'e büyük onur

14:1621/11/2024, Perşembe
AA
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Zeynep Sönmez sezonu WTA sıralamasında 91. basamakta tamamladı.
Zeynep Sönmez sezonu WTA sıralamasında 91. basamakta tamamladı.

Meksika'da şampiyon olan Zeynep Sönmez, 2024 Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Ödülleri'nde yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu kategorisinde adaylar arasına girdi.

WTA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Zeynep Sönmez, bu sezonki performansı sayesinde Yeni Zelanda'dan Lulu Sun, Rusya'dan Erika Andreeva, Slovakya'dan Rebecca Sramkova ve İngiltere'den Sonay Kartal ile beraber ödüle aday gösterildi.


22 yaşındaki Zeynep, Merida Açık Turnuvası'ndaki şampiyonluğuyla Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvası kazanan ikinci Türk kadın tenisçi oldu ve kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.


Bu yıl ilk 50'de yer alan rakipleri karşısında 3 galibiyet elde eden Zeynep, Jasmin Açık'ta da çeyrek final oynadı.


Yılın oyuncusu, yılın çiftler takımı, yılın en iyi gelişme gösteren oyuncusu ve yılın geri dönüşü kategorilerinde de verilecek ödüllerin sahipleri, basın mensuplarının oylarıyla belirlenecek.




#WTA
#Zeynep Sönmez
#Meksika

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