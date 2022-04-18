Tavuk sote tarifi: tavuk sote malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı Pratik ve lezzetli tariflerin vazgeçilmezi olan tavuk sote; pilav, yoğurt ve salatanın muhteşem eşliği ile anılır. İşte, tavuk sotenin adım adım eşsiz lezzetinin tarifi, pişirme süresi ve kalorisi...

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