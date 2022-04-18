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Özgün Tavuk sote tarifi tavuk sote malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
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Tavuk sote tarifi: tavuk sote malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Pratik ve lezzetli tariflerin vazgeçilmezi olan tavuk sote; pilav, yoğurt ve salatanın muhteşem eşliği ile anılır. İşte, tavuk sotenin adım adım eşsiz lezzetinin tarifi, pişirme süresi ve kalorisi...

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Tavuk sote tarifi: tavuk sote malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Tavuk sote

Tavuk sote, pratik, kolay yapılabilen lezzetler arasında bulunuyor. İşte, tavuk sotenin enfes tarifi...

2 KİŞİLİK TAVUK SOTE TARİFİ İÇİN;

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DK

PİŞİRME SÜRESİ: 25 DK

KALORİSİ:

1 orta porsiyon veya 1 küçük tabak (170 gr) tavuk sote 288 kcal. 1 çok tepeleme çorba kaşığı (35 gr) tavuk sote 59 kcal. 100 gram tavuk sote 169 kcal.

TAVUK SOTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  1. 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  2. 300gram tavuk göğsü(kuşbaşı doğranmış)
  3. 1 adet soğan
  4. 1 adet yeşil biber
  5. 1/2 adet kırmızı biber
  6. 1 adet doğranmış domates
  7. 1 çay kaşığı tuz
  8. 1 çay kaşığı karabiber
  9. 1 çay kaşığı pul biber
  10. 1 çay kaşığı kuru nane

AŞAMA AŞAMA TAVUK SOTE NASIL YAPILIR?

1. ADIM:

Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağı alın ve üzerine 300 gram kuşbaşı doğranmış tavuğu ilave ederek yüksek ateşte soteleyin.

2. ADIM:

Pişen tavukların üzerine 1 adet doğranmış soğanı ilave ederek sotelemeye devam edin.

3. ADIM:

1 adet doğranmış yeşil biber ve yarım adet doğranmış kapya biberi de ekleyin.

4. ADIM:

1 adet doğranmış domatesi de tavanın içerisine aktarın.

5. ADIM:

Biraz suyunu çektikten sonra sırasıyla birer çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber ve kuru nane ilave ederek güzelce karıştırın.

6. ADIM:

İyice pişince tavuk sotenizi ocaktan alın ve servis edin.

**Afiyet olsun.


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