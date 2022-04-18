Tavuk sote tarifi: tavuk sote malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Tavuk sote, pratik, kolay yapılabilen lezzetler arasında bulunuyor. İşte, tavuk sotenin enfes tarifi...
2 KİŞİLİK TAVUK SOTE TARİFİ İÇİN;
HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DK
PİŞİRME SÜRESİ: 25 DK
KALORİSİ:
1 orta porsiyon veya 1 küçük tabak (170 gr) tavuk sote 288 kcal. 1 çok tepeleme çorba kaşığı (35 gr) tavuk sote 59 kcal. 100 gram tavuk sote 169 kcal.
TAVUK SOTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 300gram tavuk göğsü(kuşbaşı doğranmış)
- 1 adet soğan
- 1 adet yeşil biber
- 1/2 adet kırmızı biber
- 1 adet doğranmış domates
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kuru nane
AŞAMA AŞAMA TAVUK SOTE NASIL YAPILIR?
1. ADIM:
Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağı alın ve üzerine 300 gram kuşbaşı doğranmış tavuğu ilave ederek yüksek ateşte soteleyin.
2. ADIM:
Pişen tavukların üzerine 1 adet doğranmış soğanı ilave ederek sotelemeye devam edin.
3. ADIM:
1 adet doğranmış yeşil biber ve yarım adet doğranmış kapya biberi de ekleyin.
4. ADIM:
1 adet doğranmış domatesi de tavanın içerisine aktarın.
5. ADIM:
Biraz suyunu çektikten sonra sırasıyla birer çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber ve kuru nane ilave ederek güzelce karıştırın.
6. ADIM:
İyice pişince tavuk sotenizi ocaktan alın ve servis edin.
**Afiyet olsun.