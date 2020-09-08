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Teknoloji 3 yıldızlı güneş sistemi keşfedildi
BİLİM

3 yıldızlı güneş sistemi keşfedildi

Gök bilimciler yeni bir güneş sistemi keşfedildiğini duyurdu. Dünya'dan 1300 ışık yılı uzaktaki bu güneş sisteminde ise 3 yıldız bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Arşiv
Arşiv

Uzay araştırmalarına aktarılan bütçe artarken bunun karşılığında da birçok uzak sistem gözlemlenmeye başladı.

Exeter Üniversitesinden Stefan Kraus liderliğindeki ekip tarafından yapılan keşfin ayrıntıları, Science dergisinde yayımlandı.

  • Orion Takımyıldızı'nın kenarında yer alan ve "GW Orionis" adı verilen sistemde GW Ori A ve B yıldızlarının birbirlerinin yörüngesinde, üçüncü yıldız GW Ori C'nin de bu iki yıldızın yörüngesinde döndüğü belirtildi.

GW Ori C'nin, GW Ori A ve B yıldızlarına mesafesinin 1190 milyon kilometre olduğu ifade edildi.

Üçlü sistemin dev ön gezegen diskinde farklı yönelime sahip 3 halka tespit eden gök bilimciler, yalpalayan iç halkanın, yeni oluşan bir gezegene işaret ediyor olabileceğini kaydetti.

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Bilinen ilk örneği olacak

Diskte en dıştaki halkanın da bugüne kadar ön gezegen disklerinde gözlenen en büyük halka olduğuna işaret edildi.

Stefan Kraus, sistemin iç halkasının 30 civarında Dünya benzeri gezegen oluşturacak kadar toz içerdiği değerlendirmesini yaptı.

Keşifle ilgili çalışma yürüten bir başka ekipte yer alan bilim insanı Nienke van der Marel de iç halkada gözlenen sapmanın, 3 yıldızın çekim etkisiyle açıklamayacağını dile getirdi.

Sistemde yavru bir gezegenin varlığının doğrulanması halinde bunun, 3 yıldız etrafından dönen tek bir gezegenin ilk bilinen örneği olacağı ifade edildi.

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