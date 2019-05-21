49 milyon Instagram hesap bilgisi sızdırıldı

Facebook ve Facebook’a bağlı uygulamaların ‘veri sızdırma’ skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Kısa süre önce milyonlarca kullanıcısının verilerini herkese açık sunucularda saklamasıyla eleştirilen Facebook, şimdi de on milyonlarca Instagram ünlüsünün verilerinin sızdırılmasıyla konuşuluyor.

Amazon Web Servisleri’nde, içinde Instagram influencerlarının, ünlülerin ve marka hesaplarının da bulunduğu 49 milyon kayıt içeren bir veri tabanı keşfedildi. Asıl önemli konu ise bu veri tabanının herkese açık ve şifresiz bir şekilde erişilebilir olması.

Sızdırılan bilgiler içinde ünlülere ait profil bilgileri, profil resimleri, takipçi sayıları, hesaplarının doğrulanmışlık durumu, bulundukları şehir ve ülke gibi bilgiler yer alıyor. Daha da önemlisi veriler arasında Instagram e-posta adresleri ve telefon numaraları da yer alıyor.

TechCrunch, veri tabanında yer alan bilgileri kullanarak influencerlar ile iletişime geçti ve bilgilerin doğruluğunu onayladı. Chtrbox ise skandalın hemen ardından veri tabanını çevrimdışı hale getirdi. Şirket, influencerların telefon numaraları da dahil olmak üzere tüm bu özel bilgileri nereden elde ettiğini şu an için açıklamadı.

Facebook, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada söz konusu veri tabanında bulunan verilerin Instagram’dan mı yoksa farklı bir kaynaktan mı elde edildiğini araştırdıklarını, şu anda konu üzerinde incelemede olduklarını belirtti. Facebook, verilerin kaynağı için Chtrbox ile de iletişime geçtiklerinin altını çizdi.