A101 bu hafta iki telefon birden satıyor

A101, 19 Temmuz aktüel ürünler listesinde müşterilerine çifte telefon sürprizi yapmaya hazırlanıyor. Yine piyasa fiyatının çok altında birçok ürünü satışa sunacak A101, 19 Temmuz aktüel ürünler listesine SEG marka LED TV, Nokia 2 cep telefonu, Samsung Galaxy J7 Duo ve A4TECH kablosuz fare ekledi. Çifte telefon kampanyası ile bu hafta seçeneklerini arttıran A101, cep telefonu satışlarına önümüzdeki haftalarda da devam edecek gibi görünüyor. Son dönemlerde yaptığı telefon satışları ile cihaz satışlarını üst seviyelere çıkaran A101, yakın zamanda telefon alacak birçok kişinin uğrak noktası haline dönüşecek gibi görünüyor. İşte A101 19 Temmuz aktüel ürünler listesinde yer alan ürünler...

A101 19 Temmuz aktüel ürünler listesinde bu hafta ne var?

A101, 19 Temmuz aktüel ürünler listesine bu hafta görenleri şaşkına çevirecek yeni ürünler ekledi. Öncelikle bu hafta çifte telefon satışa sunacak olan A101, telefon haricinde SEG marka LED TV ve A4TECH kablosuz farede satışa sunacak.

Telefona ihtiyacı olan müşterilerini 19 Temmuz tarihin de ihtiyacını karşılayacak olan marketler zinciri A101, önümüzdeki hafta kullanıcılarına Nokia 2 cep telefonu Samsung Galaxy J7 Duo satışa sunacak.

19 Temmuz aktüel ürünler listesinde satışa sunacağı telefonlardan ilki Nokia 2 cep telefonu. Nokia hayranlarını piyasanın altında bir satış fiyatı ile buluşturacak A101, Piyasada 800 TL civarında satılan Nokia 2 telefonu 19 Temmuz’da 599 TL’den satışa sunuyor.

NOKİA VE SAMSUNG TELEFONLAR A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE

Nokia 2 cep telefonunun özellikleri!

- 5,0 inç HD ekran

- 1,3 GHz Quard Core (4x)

- 1GB RAM

- 8GB Dahili hafıza

- 8MP Ana kamera

- 5MP Ön kamera

- 4100 mAh batarya

- 128GB’a kadar SD kart desteği

Türkiye’nin önde gelen marketler zincirinin 19 Temmuz aktüel ürünler listesine eklediği ikinci ürün ise Samsung Galaxy J7 Duo. Satışa sunacağı Nokia 2’ye göre daha üst segment özelliklere sahip. Yine her hafta olduğu gibi yaptığı indirim ile telefon piyasasını alt üst edecek olan A101, Samsung’un resmi satış fiyatının altında bir fiyat etiketi ile Samsung Galaxy J7 Duo’yu satışa sunacak. Samsung’un resmi sitesinde 1799 TL fiyat etiketine sahip olan telefon 19 Temmuz A101 aktüel ürünler listesine 1379 TL fiyat etiketi ile eklendi.

Samsung Galaxy J7 Duo cep telefonunun özellikleri!

- 5,5 inç HD ekran

- Dual-core 1.6 GHz ARM Cortex-A73 (8x)

- 3GB RAM

- 32GB Dahili hafıza

- 13MP Ana kamera

- 5MP Ön kamera

- 3000 mAh batarya

- 256GB’a kadar SD kart desteği

A101, telefonlar haricinde 19 Temmuz aktüel ürünler listesine dikkat çekici iki ürün daha ekledi. Uzun süredir satışına devam ettiği SEG marka LED TV nereyse her hafta A101’in aktüel ürünler listesinin en başında yerini aldı. Bunun haricinde bilgisayar kullanıcılarını da sevindirecek olan A101, satışa sunduğu A4TECH kablosuz fare ile kullanıcılarının mause ihtiyacını da karşılayacak. Neredeyse yarı fiyatına sattığı A4TECH marka fare piyasada 40 TL’den alıcı buluyor. 19 Temmuz A101 aktüel ürünler listesine ise 21,95 TL’den giriş yapıyor.

SEG marka LED TV’nin özellikleri!

- 48 inç FULL HD SMART LED TV

- 1 adet Scart

- 1 adet USB

TEKNOLOJİ A101 teknoloji ürünlerinde yüzde 50 indirim yaptı

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Her hafta listelenen A101 aktüel ürünler listesi, bu haftada indirimli ürünleri ile müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte 19 Temmuz aktüel ürünler listesinde yer alan diğer ürünleri tamamı...

A101, 19 Temmuz aktüel ürünler listesine eklediği teknoloji ürünlerle müşterilerinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Lakin Türkiye'nin önde gelen marketler zincirinden biri olan A101 19 Temmuz aktüel ürünler listesine eklediği diğer ürünler ile de uygun fiyata müşterilerinin ihtiyacını karşılamayı planlıyor.

A101 19 Temmuz ve önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan aktüel ürünler listesini yenisafak.com adresi üzerinden takip edebilirsiniz.

Buna ek olarak BİM'in 27 Temmuz aktüel ürünler listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.