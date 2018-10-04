Teknoloji A101den dev hamle Rakiplerini geride bırakacak
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​A101’den dev hamle: Rakiplerini geride bırakacak!

A101’den dev hamle: Rakiplerini geride bırakacak

A101’den, rakiplerini geride bırakacak bir hamle geldi. Uyguladığı kampanyalar ile her hafta adından söz ettiren marketler zinciri kullanıma sunduğu online mağazası ile evden alış veriş dönemini de başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A101 ücretsiz kargo kampanyası başlattı.
A101 ücretsiz kargo kampanyası başlattı.

Türkiye’nin önde gelen perakende mağazalar zinciri A101, uyguladığı kampanyalar ile her hafta adından sıkça söz ettiriyor. Son dönemde özellikle uygun fiyata sunduğu teknolojik ürünler ile büyük ilgi toplayan A101, müşterilerine daha kolay ulaşabilmek için yeni bir adım daha attı. Türkiye’de 7000’den fazla mağazası bulunan marketler zinciri, kullanıma sunduğu e-ticaret platformu ile online alışveriş için artık düğmeye bastı.

A101 ÜCRETSİZ KARGO KAMPANYASI İLE BAŞLIYOR

Platformunda market, elektronik, ev, yaşam, tekstil, anne, bebek, oyuncak, oto, bahçe ve yapı market kategorilerinde çeşitli ürün yelpazesi ile e-ticarete başlayan A101, sipariş edilen ürünler 1-2 iş günü içerisinde alıcıya ulaştıracak.

Ücretsiz kargo kampanyası ile satışa başlayan A101 mağazalarda yakaladığı başarıyı online platformunda da yakalamayı hedefliyor. ücretsiz bir şekilde mağazalardaki fiyat etiketi ile ürünleri eve kadar gönderecek olan marketler zinciri bu hamlesi ile rakiplerinin de bir nebze olsun önüne geçmeyi hedefliyor.

ONLİNE PLATFORM MAĞAZALARDAN AYRI OLACAK!

Kredi kartı, banka kartı ve BKM Express aracılığı ile ödeme kabul eden A101, kargo tarafında ise standart kargo bedeli olan 6,90 TL talep edecek. Online platformunu mağazalarından tamamen ayrı tutan A101, platform üzerinden yapılan ürünlerin değişimi veya iadesini yine sadece online platform üzerinden kabul edecek.

A101 ürünleri yarı fiyatına satacak!
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A101 ürünleri yarı fiyatına satacak!

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