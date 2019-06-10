Teknoloji Akıllı telefon kullanıcılarına özel yol yapıldı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
MOBİL

Akıllı telefon kullanıcılarına özel yol yapıldı

Günlük hayatın ayrılmaz parçası haline gelen akıllı telefonların yayalar açısından tehlikeli durumlara yol açması üzerine Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol yapıldı. Yolu belediye değil yayalar yaptı.

Haber Merkezi IHA
Akıllı telefon kullanıcılarına özel ayrılan yol
Akıllı telefon kullanıcılarına özel ayrılan yol

Polonya’da yürürken akıllı telefonlarını ellerinden düşürmeyen yayaların daha güvenli şekilde internette gezinebilmeleri için başkent Varşova'da akıllı telefon yolu yapıldı.

Ancak söz konusu yolu alışılmışın aksine Varşova Belediyesi değil vatandaşlar yaptı.

Varşova Teknik Üniversitesinin bulunduğu Nowowiejska Sokağı'nda öğrencilerden kaynaklanan yoğun yaya trafiği, onların vazgeçilmezi akıllı telefonla birleşince kaldırımda rahat yürüyemeyen çevre sakinleri belediyenin bisiklet yolunun yanına kendi inisiyatifleriyle akıllı telefon yolu yaptı.

Beyaz bir çizgiyle yaya kısmından ayrılan akıllı telefon yolunda elindeki telefonun ışıldayan ekranına bakan adam resmi bulunuyor.

Çevre sakinlerinin yaptığı yola tepkiler de farklı geldi. Kimileri böylesi bir yolun isabetli bir fikir olduğunu ifade ederken, kimileri ise gözünü telefondan ayıramayanların psikologa görünmesi gerektiğini söylüyor.

Fikirler farklı olsa da akıllı telefon bağımlıları en azından Nowowiejska Sokağı'nda güvenle internette gezinebiliyorlar. Varşova Belediyesinin önümüzdeki günlerde Nowowiejska Sokak sakinlerinin uygulamasını tüm kente yayıp yaymayacağı ise henüz bilinmiyor.

İzlandaya Milli Takım notası

İzlanda'ya Milli Takım notası

Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla nota verilecek.
29 şehidin sorumlusuoperasyonda öldürüldü

29 şehidin sorumlusu
operasyonda öldürüldü

Bakanlık, ​Lice'de öldürülen teröristle ilgili bilgileri paylaştı.
Millilere skandal uygulama

Millilere skandal uygulama

​Saatlerce beklettiler, Emre'ye tuvalet fırçası uzattılar.
Tatil yollarında<br>86 can kaybı

Tatil yollarında
86 can kaybı

İçişleri Bakanlığı trafikteki bilançoyu açıkladı.
Yine bildik görüntüler

Yine bildik görüntüler

Yaptıkları drifti kameraya almaktan utanmadılar.
İzlanda özür dilemeli

İzlanda özür dilemeli

İzlanda'da Milli Takımıza yapılan skandallara ilişkin sert tepki.
Geri adım atabilir

Geri adım atabilir

Huawei yaptırımlarında gevşeme sinyali.
Şemsiyesiz çıkmayın

Şemsiyesiz çıkmayın

​Meteoroloji'den Türkiye'nin tamamı için uyarı.

PKK'nın üstü çizildi

PKK'nın üstü çizildi

Arananlar listesindeki öldürülen 226 teröristten 213'ü PKK'lı.
Tatile son beş gün

Tatile son beş gün

​18 milyon öğrenci cuma günü karne alacak.
Londra enerjiden pay istiyor

Londra enerjiden pay istiyor

​Türkiye'nin garantörlüğünü reddeden GKRY çıkmaza girdi.
Meyve sebze<br>uçuşa geçti

Meyve sebze
uçuşa geçti

Uçakla meyve sebze ihracatı 18 milyon dolara çıktı.
Sarı öfke dinmiyor

Sarı öfke dinmiyor

​Sarı Yelekliler 30. haftada da sokağa döküldü.
Kazakistan'da<br>kazanan Tokayev

Kazakistan'da
kazanan Tokayev

Tokayev, seçimlerde yüzde 70,13 oy alarak Cumhurbaşkanı oldu.
Şehidin kanı yerde kalmadı

Şehidin kanı yerde kalmadı

​TSK, bugünkü saldırıyı gerçekleştiren teröristleri ateş altına aldı.
3 kişi <br>hayatını kaybetti

3 kişi
hayatını kaybetti

Başkentte kuvvetli sağanak etkili oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.