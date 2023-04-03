Aliyev Togg’u yarın teslim alacak

Aliyev, yarın başkent Bakü’de düzenlenecek törenle aracını teslim alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın aracın anahtarını Aliyev’e takdim etmesiyle başlayacak tören, Bakan Varank ve Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş’ın Aliyev’i Togg’un teknik özellikleri hakkında bilgilendirilmesi ve Aliyev’in aracı kullanmasıyla sona erecek. Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg’un ’T10X’ modelinin ilk sahipleri yapılan çekilişle geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Otomobil için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişi yerli otomobilin sahibi olduğu açıklanmıştı.