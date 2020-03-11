Teknoloji Apple koronavirüsten korunma rehberini açıkladı Apple ürünlerinizi nasıl temizleyebilirsiniz?
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​Apple koronavirüs'ten korunma rehberini açıkladı: Apple ürünlerinizi nasıl temizleyebilirsiniz?

Apple koronavirüs'ten korunma rehberini açıkladı: Apple ürünlerinizi nasıl temizleyebilirsiniz?

Koronavirüs salgınının önüne bir türlü geçilememesi sebebiyle şirketler bir takım önlemler almaya başladı. Apple şirketi, kullanıcılar için, "Apple ürünlerinizi nasıl temizleyebilirsiniz?" adı altında bir rehber hazırladı. Rehberde ürünlerin hijyeni adına kullanıcıların nelere dikkat etmesi ve temizliğin hangi araçlarla gerçekleştirilmesi gerektiği ele alınıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını tüm dünya için gün geçtikçe daha da önemli bir hal almaya başladı. Ölüm sayılarının artması ve hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle büyük kuruluşlar önlemlerini sürdürüyor.

Uzmanlar koronavirüse karşı hijyen açısından dikkat edilmesi gereken noktaların başında kapı kolları, musluk başlıkları, toplu taşımalarda kullanılan tutamaçlar ve cep telefonları, ortak kullanılan klavye ve fare gibi araçların geldiğini vurguluyor.

  • Apple'ın kullanıcıları için "Apple ürünlerinizi nasıl temizleyebilirsiniz?" konulu Apple’ın destek sayfasına bir rehber yüklediği açıklandı.

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Apple’ın güncellenen kılavuzunda ürünlerin temizlenmesi için alkollü mendil ya da dezenfeksiyon mendili öneriliyor.

Apple'ın kılavuzdaki açıklamasında şu maddeler yer alıyor:

- Apple ürününüzün ekran, klavye veya diğer dış yüzeyler gibi sert, gözeneksiz yüzeylerini yüzde 70 izopropil alkollü mendil ya da clorox dezenfeksiyon mendili kullanarak nazikçe silebilirsiniz.

- Telefonunuzun temizliği için öncelikle iPhone'u kapalı tutun ve şarj kablosu takılıysa çıkarın. Ardından yumuşak, hafif nemli ve tüy bırakmayan bir bez (örneğin, lens temizleme bezi) kullanın. Sonrasında eğer cihazın üzerindeki malzeme kalıntısı halen çıkmadıysa bu kez yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle ve ılık sabunlu suyla silin.

- Açıklıkları neme maruz bırakmayın ve basınçlı hava ile telefonunuzu temizlemeye çalışmayın. Aerosol spreyler, çözücüler veya aşındırıcı maddeler kullanmamaya dikkat edin. Temizleyicileri doğrudan ürüne sakın püskürtmeyin.

Apple'ın CEO'su Tim Cook'tan çalışanlarına: Evden çalışın

  • Koronavirüse karşı daha önce de tedbir alan Apple'ın CEO'su Tim Cook, 12 bin kişilik Apple Park'taki çalışanlarının ofislere gitmek zorunda olmadığını açıklamış ve çalışanlarına mümkünse evden çalışmalarını önermişti.

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