​Apple koronavirüs'ten korunma rehberini açıkladı: Apple ürünlerinizi nasıl temizleyebilirsiniz?

Koronavirüs salgını tüm dünya için gün geçtikçe daha da önemli bir hal almaya başladı. Ölüm sayılarının artması ve hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle büyük kuruluşlar önlemlerini sürdürüyor.

Uzmanlar koronavirüse karşı hijyen açısından dikkat edilmesi gereken noktaların başında kapı kolları, musluk başlıkları, toplu taşımalarda kullanılan tutamaçlar ve cep telefonları, ortak kullanılan klavye ve fare gibi araçların geldiğini vurguluyor.

Apple'ın kullanıcıları için " Apple ürünlerinizi nasıl temizleyebilirsiniz?" konulu Apple’ın destek sayfasına bir rehber yüklediği açıklandı.

OYNAT 03:01 İnsanlık tarihinin en ölümcül salgın​ıydı: 100 milyon kişi hayatını kaybet​ti Dünyanın gündemine oturan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs, geçmişten bu yana görülen salgın hastalıkları akıllara getirdi. İnsanlık tarihinin en ölümcül salgınlarının başında gelen büyük veba salgınından bu zaman kadar 100 milyon kişi hayatını kaybetmişken AIDS'ten 35 milyon, Asya gribinden 24 milyon ve kolera salgınından 3 milyona yakın kişi ölmüştü.





BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Apple’ın güncellenen kılavuzunda ürünlerin temizlenmesi için alkollü mendil ya da dezenfeksiyon mendili öneriliyor.

Apple'ın kılavuzdaki açıklamasında şu maddeler yer alıyor:

- Apple ürününüzün ekran, klavye veya diğer dış yüzeyler gibi sert, gözeneksiz yüzeylerini yüzde 70 izopropil alkollü mendil ya da clorox dezenfeksiyon mendili kullanarak nazikçe silebilirsiniz.

- Telefonunuzun temizliği için öncelikle iPhone'u kapalı tutun ve şarj kablosu takılıysa çıkarın. Ardından yumuşak, hafif nemli ve tüy bırakmayan bir bez (örneğin, lens temizleme bezi) kullanın. Sonrasında eğer cihazın üzerindeki malzeme kalıntısı halen çıkmadıysa bu kez yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle ve ılık sabunlu suyla silin.

- Açıklıkları neme maruz bırakmayın ve basınçlı hava ile telefonunuzu temizlemeye çalışmayın. Aerosol spreyler, çözücüler veya aşındırıcı maddeler kullanmamaya dikkat edin. Temizleyicileri doğrudan ürüne sakın püskürtmeyin.

Apple'ın CEO'su Tim Cook'tan çalışanlarına: Evden çalışın

REKLAM

Koronavirüse karşı daha önce de tedbir alan Apple'ın CEO'su Tim Cook, 12 bin kişilik Apple Park'taki çalışanlarının ofislere gitmek zorunda olmadığını açıklamış ve çalışanlarına mümkünse evden çalışmalarını önermişti.

DÜNYA Koronavirüs konferansı koronavirüs sebebiyle iptal edildi

EKONOMİ Lufthansa koronavirüs nedeniyle 23 bin uçuşunu iptal ediyor

HAYAT Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs konusunda risk ciddi

GÜNDEM Koronavirüs fırsatçılarına karşı savcılık harekete geçti