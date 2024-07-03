Teknoloji

Apple üç modeli daha rafa kaldırdı: İşte eski ürünler listesi

Apple, 2017 yılında çıkış yapan iPhone X modeliyle birlikte 1. nesil HomePod ve AirPods cihazlarının da Vintage (eski) ürün listesine eklendiğini duyurdu.

10:49 - 3/07/2024 Çarşamba
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iPhone X, artık Apple'dan hiçbir şekilde destek alamayacak.
iPhone X, artık Apple'dan hiçbir şekilde destek alamayacak.

Apple, iPhoneX modeliyle birlikte 2 ürününü daha "vintage" (eski) ürünler listesine ekledi.


ABD'li teknoloji devi eski ürünler için donanım hizmetlerini durduruyor ve servis sağlayıcılar eski ürünler için parça sipariş edemiyor.


Apple böylelikle eski ürünlerin servis ve bakım maliyetlerini azaltıp şirketin kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor.


5 yıllık ürünler eski listesine ekleniyor

Apple'a göre bir cihaz, 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda eski ürün listesine ekleniyor.


Bu nedenle iPhone X, artık Apple'dan hiçbir şekilde destek alamayacak. Öte yandan Apple, iPhone X modelleriyle birlikte 1. nesil HomePod ve AirPods cihazlarını da vintage listesine ekledi.


Apple'ın vintage listesinde yer alan eski ürünler şöyle;

iPhone 4

iPhone 5

iPhone 6

iPhone SE

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

#iPhone X
#Apple
#iPhone 8 Plus
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