Teknoloji Araba kornasına yüklenenlere kötü haber
BİLİM

Araba kornasına yüklenenlere kötü haber

Manisa’da bir fizik öğretmeni, öğrencileriyle birlikte hazırladığı ‘Sokaklarda gürültü kirliliğine yol açan araçlar için elektronik denetim sistemi’ projesi ile sokaklarda yaşanan gürültü kirliliğini sona erdirmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi İHA
Gürültü kirliliğine müdahale
Gürültü kirliliğine müdahale

Aktif hale getirilen sistem, Türkiye’nin tüm illerinde uygulanması için TÜBİTAK’a sunulacak.

gürültüye çözüm


Manisa’daki bazı motorlu taşıt sürücülerinin gereksiz yere çaldığı korna, yüksek sesle dinlediği müzik ve rahatsız edici ses çıkaran egzozlarının çevreye verdiği gürültüden etkilenen Manisa Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) görevli fizik öğretmeni, sağlığı olumsuz etkileyen gürültü kirliliğini sona erdirecek bir projeye imza attı. Öğrencileriyle birlikte kolları sıvayan fizik öğretmeni Metin Derinkaya, ilk olarak aydınlatma direklerine ses sensörleri yerleştirerek, sokaktaki ses seviyesinin ölçümünü gerçekleştirdi. Ses seviyesinin belirtilen düzeyi aşması durumda sensörler aracılığıyla yanıp sönen RGB Led ile beraber devreye giren kamera sokakta gürültü yapan aracın fotoğrafı çekerek, online olarak gerekli yerlere gönderiyor. Sokak üzerinde bulunan şehir polis kameralarına ya da evlerin güvenlik kameralarına da bağlanabilecek sistem sayesinde, sokaklarda yaşanan gürültü kirliliğinin sona ermesi hedefleniyor.

Egzoz patlatarak gezenlere engelleme

Projeyi daha da geliştirerek, Manisa sokaklarının yanı sıra Türkiye’deki tüm sokaklara uygulanabileceğini belirten Manisa BİLSEM Fizik Öğretmeni Metin Derinkaya, “Projemizde gündelik bir sorunu ele aldık. Manisa dar sokaklardan oluşan bir il. Özellikle yazın herkes kapı ve pencere açık uyuyor. Bu sırada maalesef bazı sürücüler yüksek sesle korna çalarak ya da yüksek sesle egzoz patlatarak sokaklardan geçiyorlar. Bu da çok büyük bir gürültü kirliliğine yol açıyor. Yataklarından fırlayan insanlar dahi oluyor.

arşiv

Biz de bu sorunu ele alarak, öğrencilerimizle ne yapabiliriz diye düşündük. Aklımıza bununla alakalı robotik bir sistem geldi. Aydınlatma direklerine ses sensörleri yerleştirdik. Aynı zamanda sokaktaki MOBESE ya da evlerin güvenlik kameralarından yararlanıp, bu gürültü kirliliğine yol açan araçları online yakalayıp fotoğraflarını çekip gerekli mercilere elektronik ortamda göndermeyi düşünüyoruz. Caydırıcılık oluşturur diye de düşünüyoruz.Bunu aynı zamanda TÜBİTAK orta okullar proje yarışması içinde düşündük. Başvuracağız. İnşallah güzel bir derece alacağımızı da düşünüyorum. Gürültü kirliliği sorunu çok sık yaşanan bir sorun. Şu an proje aktif ve sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Projeyi daha da geliştirerek, Manisa sokaklarına hatta Türkiye’deki tüm sokaklara uygulayabiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Yapılacak uygulama gürültüye çözüm olacak

Öğretmen ve öğrencileriyle birlikte önemli projelere imza attıklarını dile getiren Manisa BİLSEM Müdürü Özgür Emeksiz, “Manisa Bilim ve Sanat Merkezi’nde özel yetenekli öğrencilerimizin kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmaları için çalışmalar yapmaktayız. Öğrencilerimiz sanatsal çalışmalarımızın yanında proje çalışmalarını da sürdürmektedir. Hazırladığımız projeleri ülkemizde yapılan yarışmalarda ve yurt dışında yapılan ulusal yarışmalarda Manisa’yı temsil etmekteyiz. Öğrencilerimiz bu anlamda danışman öğretmenlerimiz öncülüğünde güzel ve başarılı çalışmalara imza atmaktadırlar” diye konuştu.

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