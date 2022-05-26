Teknoloji Azerbaycanda TEKNOFEST heyecanı başladı Uçan araba Cezeri de festivalde yerini aldı
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Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı başladı: Uçan araba Cezeri de festivalde yerini aldı

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında düzenlenmeye başlanan ve dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline dönüşen TEKNOFEST, bu kez yurt dışında kapılarını açtı. 26-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan "TEKNOFEST Azerbaycan" başladı. Uçan araba olarak adlandırılan Cezeri de festival kapsamında yerini aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycanda TEKNOFEST heyecanı başladı: Uçan araba Cezeri de festivalde yerini aldı
Cezeri

Bakü'de, 26-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST Azerbaycan" başladı.

10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları, Bakü Crystal Hall’de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Bakü semalarındaki gösteri uçuşları, Türkiye ve Azerbaycan’dan festivale katılacak devlet ve özel şirketlerin yenilikçi ürünleriyle özel sergi alanları, şovlar, ödül törenleri, konserler, lazer ve dans gösterileriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

CEZERİ DE TEKNOFEST'TE YERİNİ ALDI

Bakü'deki TEKNOFEST kapsamında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerine ait askeri helikopterler gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçan araba olarak adlandırılan Cezeri de festival kapsamında yerini aldı.

76 paydaş kurumun desteğiyle bugün açılış töreni gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Azerbaycan, 28 Mayıs Cumartesi de iki devletin Cumhurbaşkanını ağırlayacak.

Yarışmalarda birinci olan takımlar, ödüllerini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak.

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