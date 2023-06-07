Bakan Kacır: Ay'a ilk teması bir buçuk yıl içinde sağlayacağız

Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:





"Cumhurbaşkanımız süreklilik ve değişim ortaya koydu. Kabinedeki diğer bakan arkadaşlarla el ele verip uyumlu çalışma ortaya koyacağız. KOBİ'lerin yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetini benimsedik. Teknoloji seviyesi yüksek ürünlerin hangilerinde Türkiye cari açık veriyor, bunu listeledik. Bugüne dek KOBİ'lerimizi destekledik. İlk kez Ar-Ge, yatırım teşviklerini KOSGEB'den yürüttüğümüz penceremiz oldu. Bunların sayılarını artıracağız. Yatırım ve projelerin nokta atışı olması için çaba göstereceğiz.





Depremlerde kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Asrın felaketi diyerek çok büyük felaketle ülkemiz karşı karşıya kaldı. Sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bakanlık olarak güçlü refleks ortaya koymamız çok önemli. Her biri kendi alanlarında öncü şehirler arasına girmiş şehirler. Buralarda ivmeyi kaybetmememiz lazım. Kahramanmaraş'ta sanayinin payını yüzde 40'tan yüzde 55'lere çıkardık. OSB'leri buralarda çok büyüttük. Bu ivmenin devam etmesi bizler için çok önemli. Burada çok yönlü plan ortaya koyuyoruz. Depremde zarar görmüş olan işletmelerin zararlarının telafisi için ilave teşvik programları ortaya koyduk. Teşvikleri faiz, kar payı desteklerini yatırım başına 30 milyon liraya kadar vermeye başladık. Dün 30 milyar liraya yakın hareketi getirecek teşvik belgesini deprem bölgesindeki yatırımcılara sunmuş olduk. Bunun yanında KOBİ'lere yönelik KOSGEB'in sunduğu destek programları var. Sel bölgesinde KOBİ'lere 1 yıl ödemesiz 3 yıl ödemeli 300 bin lira kredi sunduk. Yaklaşık 18 aylık dönemde deprem bölgesinde sanayinin deprem öncesi döneme çıkacağını tahmin ediyorum.





Togg milletimizin iftihar kaynağı oldu. 60 yıllık rüyanın gerçekleşmesi. Cumhurbaşkanımız 11-12 yıl önce Türkiye'de yıllık satılan araç sayısının 500 bine yaklaştığında Türkiye'nin milli marka ve otomobilini üretecektir, babayiğitler bekliyorum dedi. Türkiye'de buna destek vermesi gerekenler maalesef bu fırsatı göremediler. Keşke biraz daha erken yatırımcılarımız harekete geçebilseydi diyorum. Fırsat penceresi kapanmamışken Togg'u hayata geçirmiş olduk. Sektörde paradigma değişimi oldu. Elektrikli otomobiller yaygınlaşıyor. Sürücüsüz otomobiller yaygınlaşacak. Paylaşım ekonomisi yaygınlaşıyor. 2020 yılının yazında Gemlik'te temel attık. 2022'nin 29 Ekim'de Togg araçları banttan inmeye başladı. BU yılın Mart ayından itibaren satışa geçme safhasına geçildi. Pek çok bakanlık sürece katkı verdi. Girişimcilerimiz çok sıkı şekilde hayata geçirdiler. Türkiye'nin en büyük özel sektör yatırımlarından biridir. Bu açıdan da Togg Türkiye'nin en önemli firmalarından biridir. Akıllı cihaz olmasının ötesinde yeni nesil sanayisinin simgesidir Togg. Çok yönlü planlanmasının örneği olmuştur. Yüzde 51 yerlilikle ilk araçlar üretiliyor. Yerlilik oranını yüzde 68'e çıkaracağız. 200'den fazla firma ana markalara doğrudan tedarik yapmakta. Elektrik araç tedariği konusunda firmalarımızın kabiliyetlerini geliştiriyoruz. 10'a yakın proje doğrudan Togg'a yapılmış desteklerdir. Yerlilik dediğimiz parçaların yerli olarak üretilmesi. Katma değerli kritik bileşenleri yerleştirmek önemli. Yüzde 68-70 seviyesine geldiğimizde adım adım yerlileşmeyi gerçekleştirdik demektir. Bundan sonra ticari rekabet gücünü muhafaza etmek olacaktır. Fikri mülkiyetinin Türkiye'ye ait olması Togg'u kıymetli kılmaktadır. Az önce otonom araçlar dedim. Yapay zeka, kamera, sensör teknolojileri çok kritik. Togg'un milli marka olması sayesinde bu teknolojileri geliştirecek startuplarımızla Togg'un bir arada çalışmasını mümkün hale getiriyoruz. Türkiye otonom projelerde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacak. Havacılıkta bunu yakaladık, dünyanın en başarılı ülkesi olduk. Togg'un Ankara'da araştırma merkezi var. Bu merkezin başında Türk mühendis var. TUSAŞ'ta çalışıyordu Metin Sancar. 200 mühendis var, yüksek teknoloji alanında çalışan, yüzde 90'ı savunma sanayi kökenlidir. Sanayi Bakanlığı olarak savunma sanayindeki kazanımı sivil alanlara transfer edebilmek. 5 yıl içinde Türkiye'yi öncü ülkelerden biri olacak.





800'ü yakaladık, 1000'e yakın yüksek hızlı şarj istasyonu tamamlandı. EPDK ile hep beraber çok iyi çalışma ortaya koyduk. 10 yıllık plan ortaya koyduk. Kaç adet hangi yıllarda kurulmalı planını yaptık. Destek programı başlattık. 800'e yakın hızlı şarj istasyonunu 81 şehrimizin tamamında kullanılabilir hal getirdik. Togg yollara çıkarken şarj istasyonuna ilişkin arzı ortaya koyduk.





Cumhurbaşkanımız Teknofest'te ilk Türk uzay yolcularını kamuoyuyla tanıştırdı. Eğitim süreçleri ABD'de devam ediyor. Kasım ayında inşallah uzay yolculuğunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Uzay meselesine stratejik bakışla yaklaşıyoruz. Çok kritik iddialı hedefler ortaya koydu. Türk uzay misyonu bu hedeflerden bir tanesi. Bir turistik seyahat değil. UUİ'de 14 gün geçirecekler. Bilimsel projelerle ilgili bilim insanlarının tekliflerini aldık. Nihayetinde 13 farklı bilimsel proje kabul edildi. 14 gün boyunca bilimsel projeleri hayata geçirecek ve dünya bilim literatürüne katkı sağlayacağız. Ay misyonunu da teknolojik kazanım olarak hissediyoruz. Bizim için kritik olan misyonun parçası olarak dünyada fırsat penceresi yakalamak ve kritik teknoloji alanında lider olabilmek. Hibrit roket teknolojisini hayata geçirerek yapacağız. Dünyadaki 3 ülkeden biri. Geçtiğimiz ay uzayda ilk ateşlemesini yaptık. Rakip teknolojilerden daha maliyeti iyi teknoloji. Uzay ortamında kullanılabilir olduğunu ispat edebilir, tarihçe kazandırabilirsek muazzam projelerin doğabileceğini belirtiyoruz. Biz yine önümüzdeki 1,5 yıl içinde Ay'a ilk teması gerçekleştireceğiz. İki aşamalı proje olacak. Sert iniş ilki, insansız roket göndereceğiz. Türkiye'nin kabiliyeti var. Ankara'da TUSAŞ'ta uydu test altyapısı var. Geliştirmekte olan uydularımızın ihtiyaç duyduğu neredeyse tüm testleri kendi imkanlarımızla yapabiliyoruz. Bu kapasite bize ay hedefini ortaya koyma kuvveti verdi. Önümüzdeki 1,5 yıl içinde ay aracını hazır hale getireceğiz. İlk fırlatmada uluslararası işbirliği yapacağız. 5 yıl içinde kendi fırlatma platformunu geliştireceğiz. Türkiye'nin buradan pay alması mümkündür. Dünyada yeni nesil özel sektör firmalarının iddialı olduğu görülüyor. Enstitülerimizi vakıf şirketlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Uzay alanında uzay sanayi ekosistemini inşa edeceğiz.





Türkiye'de 2 milyona yakın araç üretim kapasitemiz var. Geçen yıl 1,4 milyon olarak gerçekleşti. Dünyanın en büyük 14'üncü otomotiv üreticisiyiz. Ticari araçlarda bu iddiamız önde Avrupa'da birinciyiz. Şöyle bir tablo var, biz Avrupa'ya çok yoğun ticari araç satıyoruz, yurt dışından da binek otomobil ithal ediyoruz. Togg bu açıdan çok kritik. Her üretilen Togg ikame otomobil olacak. SUV segmentinde C sınıfı otomobilden bahsediyoruz. Önümüzdeki dönemde mevcut yabancı yatırımcıları binek otomobil üretimine teşvik ediyor olacağız. Ekosistemde tamamlayıcı rol oynayacak yerli yatırımların hayata geçmesiyle Türkiye'de tercih edilen otomobillerde üretimi artıracağız. Binek otomobilleri üst seviyede yerli olarak üretebilirsek insanımızın araca erişimini kolaylaştıracaktır. İnsanımızın tercih ettiği teknoloji ve ürünün Türkiye'de üretilmesi çok önemli, Togg bunun somut örneği oldu devamı gelecek. Togg bu anlamda öncü adım olacak.





Teknofest şahsım ilk gününden itibaren dahil olduğum bir iş. Çok muazzam bir toplumsal seferberliğe dönüştü. Dip dalgaya dönüştü. 2023'te 41 teknoloji yarışmasına 330 bin takıma 1 milyon genç katıldı. Bu rüzgar kuvvetlenecek. Anadolu çocuklarının dünyanın önünde olabilecek girişimleri ortaya koymasına hız kazandıracak. Teknofest'in hem daha da büyümesi ve küresel düzeyde etki oluşturacak şekilde olacağını değerlendiriyorum. Önümüzdeki yıllarda Türk dünyasında dost ve kardeş coğrafyalarda Teknofestler düzenleyeceğiz. 30 Ağustos'ta Ankara'da Teknofest var. İzmir'de de düzenleyeceğiz. 2023'ü taçlandırmış olacağız. 2024'te Anadolu'ya gideceğiz. Bir Anadolu şehrimize ve dost kardeş ülkeye Teknofest'i taşımaya başlayacağız. Artık girişime dönüşebilecek projeler görmekteyiz. Teknoloji girişimine dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda binlerce girişimin Teknofest'ten doğacak. 2030'a kadar Türkiye' 100 bin girişim çıkaracak."







