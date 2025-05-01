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Bakan Kacır'dan TEKNOFEST KKTC'de 'Bilişim Adası' mesajı: Hep birlikte yapabiliriz

Bakan Kacır'dan TEKNOFEST KKTC'de 'Bilişim Adası' mesajı: Hep birlikte yapabiliriz

17:201/05/2025, Perşembe
DHA
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Bakan Kacır, açılış konuşmasında "Türkiye Yüzyılı" vurgusu yaptı.
Bakan Kacır, açılış konuşmasında "Türkiye Yüzyılı" vurgusu yaptı.

TEKNOFEST KKTC'nin açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Genç kardeşlerimiz çok daha büyük işlere imza atacak. Yeter ki, biz onların yanında olalım. Bu TEKNOFEST'te düzenlediğimiz 6 yarışmaya katılan 47 bin gencin heyecanı aydınlık yarınların müjdecisidir. Arzumuz, bu heyecanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürmesidir. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Kuzey Kıbrıs'ı hep birlikte Bilişim Adası yapabiliriz" dedi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) eski Ercan Havalimanı'nda başladı.

4 Mayıs'a kadar teknoloji meraklılarını bir araya getirecek etkinliğin açılış seramonisine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devleti Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

TEK YÜREK, TEK BİLEĞİZ

Açılış konuşmasını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,
"Şehitlerimizin emaneti kardeş topraklara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Anadolu'dan, Trakya'dan selam getirdik. Anavatan'dan, kalbi kardeşleriyle çarpan 85 milyondan, tam bağımsız Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sizlere selam getirdik. Bugün her zaman olduğu gibi yüreklerimiz bir. Anavatan Türkiye ve kardeşimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yine biriz, beraberiz. El ele, omuz omuza, tek yürek, tek bileğiz. Mehmetçiklerin, mücahidlerin omuz omuza çarpıştığı, kanlarının kanlarına karıştığı Kıbrıs Barış Harekâtından 51 yıl sonra, TEKNOFEST'i burada, Lefkoşa'da gerçekleştirmemiz; Türkiye'nin ve Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesi ve Ada'daki ebedi Türk varlığının nişanesidir. Bu vesileyle; Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderleri merhum Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'a Allah'tan rahmet diliyor, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasında yanında duran tüm devlet adamlarımızı şükranla anıyorum"
diye konuştu.

‘ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM'

KKTC'de Türk varlığı yaşasın diye can veren kahraman şehitleri rahmetle, minnetle yad ettiğini belirten Bakan Kacır,
“Kıbrıs Türkü'nün varlığı, hakları ve hürriyeti için cesaretle savaşan gazilerimizin ellerinden öpüyor, her birine şükranlarımı sunuyor, sağlıklı, hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Bizleri muhabbetle kucaklayan, Lefkoşa'dan Girne'ye, Mağosa'dan Lefke'ye bu meydana gelerek bizleri bağrına basan Kıbrıs Türkü kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Tarihin akışının yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Alışılagelmiş küresel düzen çatırdıyor, güç dengeleri değişiyor. Tabiri caizse oyun yeniden kuruluyor. Dünya yeniden inşa edilirken tarih ve talih Türkiye'yi, Türk milletini çağırıyor. Bu yeni dönemde hiç olmadığımız kadar kuvvetliyiz. Başkalarının yazdıkları senaryolarda kendisine biçilen rolü oynayan değil; oyunları bozan, oyun kuran, sözü güçlü, gücü tesirli bir ülkeyiz. Bu gücün arkasında, iman var, inanç var, azim var, gayret var. Bu gücün arkasında özgüven var. Bu gücün arkasında, Bayraktarla, Akıncıyla, Hürkuşla, Hürjetle, Atakla, Gökbeyle, Kaan'la Kızılelmayla gökyüzüne vurduğumuz mühür var”
ifadelerini kullandı.

‘YENİ BİR DÖNEME ADIM ATTIK'

Bakan Kacır,
"Türkiye Yüzyılı adıyla yeni bir döneme adım atıldı. Türkiye Yüzyılı Türk milletinin, Türk dünyasının yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı, Kıbrıs Türkü'nün yüzyılıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılıdır. Vakit yaklaşmaktadır. Bu güzel adada kalıcı barış ve istikrar yakındır. Kıbrıs Türkü'nün haklarının teslim edilmesi yakındır. İki devletli çözüm yakındır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik haksız izolasyonların kırılması, ambargoların kalkması yakındır. Çünkü Türk milleti tarih sahnesine yeniden çıkmış ve gücünü yeniden ispat etmiştir. Çünkü Kıbrıs Türkünün haklarından, egemenliğinden taviz vermeyeceğini dost düşman herkes görmüş, anlamıştır. Bunun en büyük ispatı işte bu meydandır. 51 yıl önce ambargolarla bileği bükülecek zannedilen, askerine telsiz dahi üretemez sanılan Türk milleti, boyun eğmemiş, Milli Teknoloji Hamlesiyle İHA'larını, uydularını, jet motorlarını, helikopterlerini, çıkarma gemilerini, otomobillerini kendi imkanlarıyla üretmeyi başarmıştır. İnanıyorum ki, genç kardeşlerimiz çok daha büyük işlere imza atacaklar. Yeter ki, biz onların yanında olalım. Bu TEKNOFEST'te düzenlediğimiz 6 yarışmaya katılan 47 bin gencin heyecanı aydınlık yarınların müjdecisidir. Arzumuz, bu heyecanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürmesidir. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Kuzey Kıbrıs'ı hep birlikte Bilişim Adası yapabiliriz"
dedi.

‘KKTC, TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNİN ADRESİ OLABİLİR'

Bakan Kacır,
"100 binden fazla üniversite öğrencisiyle, Kıbrıs dünyanın dört bir yanına hizmet sunacak bilişimcilerin, teknoloji girişimlerinin adresi olabilir. İnsanımızın, imal ettiğimiz ürünlerin dünyaya erişimini kısıtlayabileceğini sananlar, ürettiğimiz, işlediğimiz, değer kattığımız veriye, dijital ürün ve hizmetlere dur diyemezler. Böylelikle bir yandan Kuzey Kıbrıs'ın refahını artırırken, bir yandan da haksız izolasyonların teknoloji çağında artık tümüyle geçersiz ve anlamsız olduğunu tüm dünyanın görmesini sağlayabiliriz. Ar-Ge ve inovasyon alanında elde ettiğimiz tüm deneyimi Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizle paylaşmaya, 106 teknopark, 11 bin 500 teknoloji girişimi, 290 bin kişilik Ar-Ge ordusuyla sahip olduğumuz kabiliyeti kardeş topraklarla buluşturmaya hazırız. Biz, bir ve beraber oldukça bu hedefler yakındır. Aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Hiçbir kardeşimizin elini bırakmayacağız. Enerjimizi asla iç çekişmelerle tüketmeyeceğiz. Bu yolculukta hedeflerimize ulaşana dek omuz omuza vermeye devam edeceğiz. Hedef, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkının teslim edilmesi, tüm dünya tarafından tanınmasıdır. Hedef, mazlumların, masumların, mahzunların yüzlerinin güldüğü Türkiye Yüzyılını inşa etmektir. Hedef, Kızılelma'dır"
diye konuştu.
  • Konuşmaların ardından sahneye davet edilen tüm paydaş ve sponsor kurum temsilcileriyle ‘Aile Fotoğrafı' çekimi gerçekleştirildi.



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