Bakan Kacır'dan TEKNOFEST KKTC'de 'Bilişim Adası' mesajı: Hep birlikte yapabiliriz

TEKNOFEST KKTC'nin açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Genç kardeşlerimiz çok daha büyük işlere imza atacak. Yeter ki, biz onların yanında olalım. Bu TEKNOFEST'te düzenlediğimiz 6 yarışmaya katılan 47 bin gencin heyecanı aydınlık yarınların müjdecisidir. Arzumuz, bu heyecanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürmesidir. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Kuzey Kıbrıs'ı hep birlikte Bilişim Adası yapabiliriz" dedi.
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) eski Ercan Havalimanı'nda başladı.
4 Mayıs'a kadar teknoloji meraklılarını bir araya getirecek etkinliğin açılış seramonisine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devleti Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.
TEK YÜREK, TEK BİLEĞİZ
‘ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM'
‘YENİ BİR DÖNEME ADIM ATTIK'
‘KKTC, TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNİN ADRESİ OLABİLİR'
- Konuşmaların ardından sahneye davet edilen tüm paydaş ve sponsor kurum temsilcileriyle ‘Aile Fotoğrafı' çekimi gerçekleştirildi.