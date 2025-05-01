Bakan Kacır'dan TEKNOFEST KKTC'de 'Bilişim Adası' mesajı: Hep birlikte yapabiliriz

"Türkiye Yüzyılı adıyla yeni bir döneme adım atıldı. Türkiye Yüzyılı Türk milletinin, Türk dünyasının yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı, Kıbrıs Türkü'nün yüzyılıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılıdır. Vakit yaklaşmaktadır. Bu güzel adada kalıcı barış ve istikrar yakındır. Kıbrıs Türkü'nün haklarının teslim edilmesi yakındır. İki devletli çözüm yakındır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik haksız izolasyonların kırılması, ambargoların kalkması yakındır. Çünkü Türk milleti tarih sahnesine yeniden çıkmış ve gücünü yeniden ispat etmiştir. Çünkü Kıbrıs Türkünün haklarından, egemenliğinden taviz vermeyeceğini dost düşman herkes görmüş, anlamıştır. Bunun en büyük ispatı işte bu meydandır. 51 yıl önce ambargolarla bileği bükülecek zannedilen, askerine telsiz dahi üretemez sanılan Türk milleti, boyun eğmemiş, Milli Teknoloji Hamlesiyle İHA'larını, uydularını, jet motorlarını, helikopterlerini, çıkarma gemilerini, otomobillerini kendi imkanlarıyla üretmeyi başarmıştır. İnanıyorum ki, genç kardeşlerimiz çok daha büyük işlere imza atacaklar. Yeter ki, biz onların yanında olalım. Bu TEKNOFEST'te düzenlediğimiz 6 yarışmaya katılan 47 bin gencin heyecanı aydınlık yarınların müjdecisidir. Arzumuz, bu heyecanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürmesidir. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Kuzey Kıbrıs'ı hep birlikte Bilişim Adası yapabiliriz"