TEKNOFEST KKTC nefes kesen uçuş gösterisiyle başladı

Bu yıl 11'inci kez düzenlenen TEKNOFEST, 4 Mayıs'a kadar teknoloji meraklılarını KKTC'deki eski Ercan Havalimanı'nda ağırlamaya devam edecek.





100 bin metrekare alan üzerine kurulu TEKNOFEST KKTC, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenleniyor. Festivalin açılışında TUSAŞ T-129 ATAK taarruz helikopteri ve TUSAŞ T-70 genel maksat helikopteri tarafından uçuş gösterileri gerçekleştirildi.