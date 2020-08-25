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Teknoloji Bakterilerin birbiriyle haberleştiği ortaya çıktı
BİLİM

Bakterilerin birbiriyle haberleştiği ortaya çıktı

Tek hücreli mikroorganizma grubu olan bakterilerin hayatta kalma içgüdüsüyle birbirlerini uyardığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
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Bakteriler tek hücreli mikroorganizmalar olarak biliniyor. Bu canlılar mantarlardan küçük, fakat virüslerden büyüktürler

Bakterilerin "ölüm çığlığının" diğer bakterileri uyararak hayatta kalmalarını sağladığı bildirildi.

  • LiveScience'ın haberine göre, bilim insanlarının yaptığı araştırma, bakterilerin antibiyotikle yok olurken yaydıkları kimyasal bir maddenin, diğerler bakterilere tehlike alarmı verdiğini ortaya koydu.

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Ölü bakteriler, sürünün hayatta kalmasını sağlıyor

Uzmanlar, "necrosignaling" (nekro sinyalleşme) olarak tanımladığı alarm sayesinde sürü halinde yaşayan bakterilerin ölümcül tehdidin varlığını önceden algılayabildiğini ve tehlikeye karşı kısa sürede direnç geliştirebildiği belirtildi.

  • Ölü bakterilerin sürünün geri kalanını nasıl kurtardığını incelemek için yapılan çalışmada, bakteriler ile antibiyotik arasındaki etkileşim gözlemlendi.

Teksas Üniversitesi'nde moleküler biyoloji profesörü Rasika Harshey, ölü bakterilerin ayrıca canlı hücre zarlarında antibiyotiklerin dışarı atılmasını sağlayan sistemi aktive ettiğini belirterek "Ölü bakteriler, sürünün hayatta kalmasına yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

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