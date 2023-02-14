|
Teknoloji

Beklenen özellik WhatsApp Web'e geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta karşı tarafa gönderilen fotoğraflarda kalite kaybı yaşanması bazen can sıkıcı durumlara neden olabiliyordu. Ancak şirket, bu sorunu çözen yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

13:14 . 14/02/2023 Salı
Diğer
WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp, şüphesiz dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. Mesajlaşmanın ötesinde uygulama; fotoğraf, video ve çıkartma göndermek için de sıkça kullanılıyor.

WhatsApp'ta gönderdiğiniz fotoğrafın kalitesi sık sık sıkıştırılıyor. Bu nedenle gönderdiğiniz fotoğraflar, orijinal kalitede karşı tarafa ulaşmıyor.

Uygulama, daha hızlı dosya aktarımları için görüntü kalitesini varsayılan olarak yaklaşık yüzde 70 oranında düşürüyor.

Şu anda belge gönderme kısmından gönderilen fotoğraflarda kalite kaybı yaşanmasa da WhatsApp, normal gönderimlerde kalite sorununu çözecek

Yüksek kaliteli fotoğraflar WhatsApp Web'e geliyor

WhatsApp'ın son beta sürümünde geliştirme ekibinin, fotoğrafları orijinal kalitelerinde gönderme özelliği üzerinde çalıştıklarını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Daha önce, Android beta 2.23.2.11 güncellemesinde karşımıza çıkan bu özellik, şimdi de WhatsApp'ın web sürümünde göründü.

Bu özellik sayesinde, görselleri artık herhangi bir sıkıştırma olmadan orijinal kalitelerinde göndermek mümkün olacak.

Ancak kullanıcılar, depolama alanından tasarruf etmek için varsayılan seçeneğini de kullanabilecek. Bu ise görüntünün sıkıştırılıp gönderilmesini sağlayacak.

Şirket, uzun bir süredir beklenen bu özelliğin testlerini henüz tamamlamadı. Bu nedenle, yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı belli değil.



#Yüksek kalitede fotoğraf gönderme özelliği
#Whatsapp Web
#WhatsApp
1 saat önce
default-profile-img
Beklenen özellik WhatsApp Web'e geliyor
Depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları üç bin 688'e çıktı
Yeni Şafak Adıyaman’da hasar bile almayan o binayı görüntüledi: “Deprem değil, usule uygun yapılmayan evler öldürür”
Güney Koreli arama kurtarma ekibi 73 yıllık minnetin azmiyle çalıştı
Hatay'da deprem anının ürkütücü görüntüsü
Kırgızlar depremzedeler için otağ kurdu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.