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Beşiktaş’tan SuperAPP

Beşiktaş’tan SuperAPP

04:0024/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Türkiye’nin en kapsamlı spor kulübü aplikasyonu BJK SuperApp tanıtıldı. Beşiktaşlılar yanında tüm taraftarlara açık olan uygulama, sayısız kampanya ve üyelere özel avantaj sunacak.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Hasan Arat, Yönetim Kurulu Üyeleri ve iş ortaklarının katılımlarıyla İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya geldi.


KULÜBÜN GELECEĞİNE YATIRIM

Hasan Arat, lansmanda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Dijital App uygulamasının dijital bir cüzdan olacağını ifade etmiştik. İş ortaklarımız ve arkadaşlarımız çok özendi, dijital cüzdan özellikleriyle özel içeriklerin bir arada olduğu çok daha gelişmiş bir versiyonu taraftarlarımızın kullanımına sundu. Beşiktaş'ın çağı yakalamak için hayata geçirmek zorunda olduğu bir yatırımdır. BJK SuperApp’i bugünden taraftarımız büyütecek, değiştirecek ve geliştirecek.” Başkan Arat, BJK SuperApp'ın, 1 yıl içerisinde 1 milyon kullanıcıya ve 300 bin BJK Kart sahipliğine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "BJK Super App, kulübümüz ile iş ortakları Maximum, Mastercard, N Kolay, Passo, Aktif Bank, United Payment, Paribu ve Sigortam.net tarafından hayata geçirildi” bilgisini verdi.


ÜYELERE ÖZEL İMKANLAR

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ile Beşiktaş Futbol Yatırımları ve Ticaret A.Ş'nin yüzde 50-50 ortaklığında SPK onaylı girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) olarak 1 milyon lira sermayeyle Teknokent'te kurulan Beşiktaş Dijital Çözümler A.Ş projeyi gerçekleştirdi. Kullanıcıların, Beşiktaş’a dair bilgilere ve hizmetlere tek bir merkezden erişmesini sağlayan uygulamada, sigorta ve kredi olanaklarından bilet satışına, dijital cüzdandan kişiye özel tasarımlı kartlara kadar birçok ayrıcalık yer alıyor. “Beşiktaş Senindir” sloganıyla tanıtılan BJK SuperApp’te uygulamalar ücretsiz olarak sunulurken, dileyen taraftarlarımız Kara Kartal+ üyeliğiyle ayrıcalıklı haklardan yararlanabilecek. Canlı maç merkezi, taraftarlarımıza maçlarımız hakkında anlık bildirimler sunarken, BJK SuperApp üzerinden Beşiktaş JK Store’da alışveriş yapacak ilk 1903 kişiye faizsiz alışveriş kredisi verilecek.




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#dijital
#teknoloji

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