Beşiktaş’tan SuperAPP

Hasan Arat, lansmanda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Dijital App uygulamasının dijital bir cüzdan olacağını ifade etmiştik. İş ortaklarımız ve arkadaşlarımız çok özendi, dijital cüzdan özellikleriyle özel içeriklerin bir arada olduğu çok daha gelişmiş bir versiyonu taraftarlarımızın kullanımına sundu. Beşiktaş'ın çağı yakalamak için hayata geçirmek zorunda olduğu bir yatırımdır. BJK SuperApp’i bugünden taraftarımız büyütecek, değiştirecek ve geliştirecek.” Başkan Arat, BJK SuperApp'ın, 1 yıl içerisinde 1 milyon kullanıcıya ve 300 bin BJK Kart sahipliğine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "BJK Super App, kulübümüz ile iş ortakları Maximum, Mastercard, N Kolay, Passo, Aktif Bank, United Payment, Paribu ve Sigortam.net tarafından hayata geçirildi” bilgisini verdi.