Teknoloji Bir milyar dolarlık kripto vurgunu Paraların gittiği yer belli oldu
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Bir milyar dolarlık kripto vurgunu: Paraların gittiği yer belli oldu

Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, DeFi protokollerinden yaklaşık 1 milyar dolar değerinde kripto para ele geçirdi. Çalınan paraların Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programlarını desteklemeye gittiği açıklandı.

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Bir milyar dolarlık kripto vurgunu: Paraların gittiği yer belli oldu
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Kripto para saldırıları denince akla ilk olarak Kuzey Kore geliyor. TradingPlatform tarafından yayınlanan 2022 verilerine göre, Kuzey Kore yalnızca 2022'de yaklaşık 1 milyar değerinde kripto parayı DeFi protokollerinden çaldı.

DeFi protokolleri, geleneksel finans sektöründeki sorunları çözmek için oluşturulmuş özel otonom bilgisayar programlarından oluşan merkezi olmayan finans (DeFi) protokolleri olarak tanımlanıyor.

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Bazı hırsızlıkların Lazarus Group gibi oldukça yetkin bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirildiği ortaya koyuldu.

ABD merkezli blockchain analiz şirketi Chainalysis ise, Kuzey Koreli hackerların 2021 yılında kripto para platformlarına yaklaşık 7 saldırı düzenleyerek 400 milyon dolar çaldığını açıklamıştı.

Çalınan paralar nükleer silahlara gidiyor

Raporda, Lazarus isimli grubun 2018’den itibaren her yıl ortalama 200 milyon doları aşan büyük miktarda sanal para çaldığı yer alıyor.

Birleşmiş Milletler güvenlik konseyine göre, bu saldırılardan elde edilen gelir, Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programlarını desteklemeye gidiyor.

Yanından hiç ayrılmıyor: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanındaki gizemli kadın kim?
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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un son zamanlarda yanında sıkça görülen bir kadın oldukça dikkat çekiyor.
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Bu gizemli kadın geçen hafta büyük bir açık hava konseri sırasında Kuzey Kore liderinin yanındaydı.
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Kim'in nükleer silahlardan asla vazgeçmeyeceğine yemin ettiği Yüksek Halk Meclisi'ne yaptığı bir konuşmada da aynı kadın belge taşırken görüldü.
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Kuzey Kore'nin sıkı bir şekilde kontrol edilen devlet medyası, kadını bazen Kim'in yanında, bazen de arka planda gösteren fotoğrafları veya videoları aylardır yayınlıyor ancak onun ismini asla açıklamadı.
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30'lu veya 40'lı yaşlarında olduğu düşünülen kadının kimliğiyle ilgili henüz hiçbir açıklama yapılmadı.
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ABD merkezli web sitesi NK News, “Genellikle, Kuzey Kore liderinin her zaman telefon, sigara veya ilaç gibi ihtiyaç duyduğu eşyaları içeren bir el çantası taşırken görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.
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KIZ KARDEŞİ OLABİLİR

Diğer taraftan, kadının 30'lu veya 40'lı yaşlarında olduğu ve Kim'in akrabalarından biri olabileceği tahmin edildi.
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Kuzey Kore liderinin, her ikisi de 1970'lerde doğan Kim Sol-song ve Kim Chun-song adında en az iki üvey kız kardeşi olduğu düşünülüyor.
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NK News, Kim’in ablası Kim Sol-song'un \"perde arkasında parti liderliğinde aktif olarak kalmış\" olabileceğini söyledi. Kim Chun-song hakkında ise çok az şey biliniyor.

1948'de Kim Il-sung tarafından kurulan Kim hanedanı, üç kuşak boyunca demir yumrukla hüküm sürdü ve kadınları nadiren üst düzey görevlere atadı.

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Ancak Kim Jong-un, birkaç kadının hem resmi hem de gayri resmi olarak güçlü pozisyonlara girmesine izin verdi.

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Bunlardan en ünlüsü ise ağabeyinin ardından, Kuzey Kore rejiminde tek başına en önemli figür haline gelen ve Kim'in baş propagandacısı olarak görülen 34 yaşındaki kız kardeşi Kim Yo-jong. Kim'in hem yurt içinde hem de yurt dışında özenle oluşturulmuş kamu imajının arkasındaki beyin olduğu söyleniyor.

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Bunun yanı sıra, Kuzey Kore lideri bu yıl, ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı olan 57 yaşındaki Choe Son-hui'yi atadı.

Yanından hiç ayrılmıyor: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanındaki gizemli kadın kim?
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un son görüntülerinde, genellikle sade bir takım elbise, gözlük ve siyah bir el çantasıyla görülen kadın merak uyandırdı. 30'lu veya 40'lı yaşlarında olduğu düşünülen kadınla ilgili dikkat çekici iddialar var.
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