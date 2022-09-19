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Çöpten ve güneş panellerinden enerji üretimi

Düzce’de çöpten enerji üretilen tesiste artık güneş enerjisi de elektriğe dönüştürülerek büyük tasarruf sağlanacak.

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Haber Merkezi İHA
Çöpten ve güneş panellerinden enerji üretimi
Güneş panellerinden enerji

Hayata geçirdiği çevre yatırımları ile vahşi depolamaya son veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, proje içerisinde proje üretiyor. Başkan Özlü’nün talimatıyla günlük 800 ton işleme ve 6 Megawatt elektrik üretim kapasitesine sahip olan Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirildi. Katı Atık Bertaraf tesisinde 300 Kilowatt/saat enerji üretilecek. Yapılacak ilave yatırımlar ile elektrik üretim kapasitesi 1 Megawatt/saate ulaşacak.

“Temiz bir gelecek bırakmak istiyoruz”

Vahşi depolamanın artık tarihe gömüldüğünü, bölgenin çöpünün bile artık kıymetli olduğunu kaydeden Faruk Özlü; “Göreve gelir gelmez çöp sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalara başladık. 18 ayda Düzce’ye modern bir Katı Atık Enerji Üretim Tesisi kazandırdık. Çöpten enerji ve gübre üretimine başladık. Ancak bununla yetinmeyerek güneş enerjisinden de faydalanmak istedik. Tesisimizin çatısına kurduğumuz güneş panelleri ile birlikte güneşten elektrik üretmeye başlayacağız. Bunun yanı sıra peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarına da önem veriyoruz. Çok kısa bir süre sonra tesisin etrafında lavanta kokuları hakim olacak. Çocuklarımıza daha temiz bir Dünya, daha temiz bir Düzce bırakmak için yeni projeler üretiyor ve bunları hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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