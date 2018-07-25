Cristiano Ronaldo’nın Instagram paylaşımından aldığı para dudak uçuklattı

Instagram’da 136 milyon takipçisi bulunan Cristiano Ronaldo, reklam içerikli Instagram gönderisi başına kazandığı ortalama geliriyle, aynı alanda Messi ve Neymar’ı geride bıraktı. Ronaldo’nun söz konusu gönderilerden kazandığı ortalama tutar 570.000 sterlin. Bir başka deyişle yaklaşık 750 bin ABD doları, yani 3 milyon 600 bin Türk Lirası. Hala yeterli değilse bu tutar günümüzdeki asgari ücretin yaklaşık 2250 katı. Yani tek bir paylaşımla asgari ücret alan bir işçiden 2250 kat daha fazla para kazanıyor.

Webtekno’nun haberine göre rakamlar oldukça şaşırtıcı, ancak dünya çapında bir futbolcuysanız pek de öyle değil. Aynı şekilde diğer yıldızlar da dudakları uçuklatan paralar kazansalar da Ronaldo’nun gerisinde kalıyorlar. Söz konusu rakamlar, her yıl yayınlanan Instagram Sports Rich List 2018 raporundan geliyor.

Confidence in style. Checking out some of my favorite #Nike sneakers 💪 #NikeFootball #CR7 #CR7Tour Cristiano Ronaldo (@cristiano)'in paylaştığı bir gönderi ( 19 Tem, 2018, 9:58ös PDT )

İtalyan kulüp Juventus’a 9 yıllık bir Real Madrid kariyerinin ardından transfer olan Ronaldo’nun ardından, Instagram gelirleri konusunda Lionel Messi, Neymar, David Beckham ve Gareth Bale geliyor.

Söz konusu diğer yıldızların gelirleri de şu şekilde sıralanıyor:

Neymar: 600 bin dolar

Messi: 500 bin dolar

Beckham: 300 bin dolar

Bale: 185 bin dolar

Ronaldo’nun 750 bin dolarlık başarısı onu sporcular listesinden de ötede olan bir başarıya taşıyor. Zira kendisi en çok kazanan Instagram ünlüleri arasında bu rakamla ilk 5’e giriyor.