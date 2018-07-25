Teknoloji Cristiano Ronaldonın Instagram paylaşımından aldığı para dudak uçuklattı
SOSYAL MEDYA

Cristiano Ronaldo’nın Instagram paylaşımından aldığı para dudak uçuklattı

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid'ten Juventus’a transferiyle büyük yankı uyandıran Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram gelirlerinde Messi ve Neymar’ı geride bıraktı. Yayınlanan raporda Ronaldo dışındaki diğer süper yıldızların da Instagram gönderilerinden kazandıkları paralar ortaya çıktı.

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Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo

Instagram’da 136 milyon takipçisi bulunan Cristiano Ronaldo, reklam içerikli Instagram gönderisi başına kazandığı ortalama geliriyle, aynı alanda Messi ve Neymar’ı geride bıraktı. Ronaldo’nun söz konusu gönderilerden kazandığı ortalama tutar 570.000 sterlin. Bir başka deyişle yaklaşık 750 bin ABD doları, yani 3 milyon 600 bin Türk Lirası. Hala yeterli değilse bu tutar günümüzdeki asgari ücretin yaklaşık 2250 katı. Yani tek bir paylaşımla asgari ücret alan bir işçiden 2250 kat daha fazla para kazanıyor.

Webtekno’nun haberine göre rakamlar oldukça şaşırtıcı, ancak dünya çapında bir futbolcuysanız pek de öyle değil. Aynı şekilde diğer yıldızlar da dudakları uçuklatan paralar kazansalar da Ronaldo’nun gerisinde kalıyorlar. Söz konusu rakamlar, her yıl yayınlanan Instagram Sports Rich List 2018 raporundan geliyor.

İtalyan kulüp Juventus’a 9 yıllık bir Real Madrid kariyerinin ardından transfer olan Ronaldo’nun ardından, Instagram gelirleri konusunda Lionel Messi, Neymar, David Beckham ve Gareth Bale geliyor.

Söz konusu diğer yıldızların gelirleri de şu şekilde sıralanıyor:

  • Neymar: 600 bin dolar
  • Messi: 500 bin dolar
  • Beckham: 300 bin dolar
  • Bale: 185 bin dolar

Ronaldo’nun 750 bin dolarlık başarısı onu sporcular listesinden de ötede olan bir başarıya taşıyor. Zira kendisi en çok kazanan Instagram ünlüleri arasında bu rakamla ilk 5’e giriyor.

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