Teknoloji Doktorlar geliştirdikleri siperlik ile kendilerini koruyor
BİLİM

Doktorlar geliştirdikleri siperlik ile kendilerini koruyor

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimleri, korona virüsten korunmak için geliştirdikleri 3D yazıcıdan sağlık çalışanları için yüz siperliği üretimine başladı.

Haber Merkezi İHA
Siperlik ürettiler
Siperlik ürettiler


Çin’in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye’de de hızla yayılmaya başlayan korona virüs, en son Van ilinde de iki can aldı. Dünyada pandemi boyuta ulaşan korona virüsünden dolayı tıbbi ve medikal malzeme fiyatlarının armasının yanı sıra temin edilmesi de zorlaştı. Bunun üzerine harekete geçen Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimleri, hem kendileri için hem de sağlık çalışanı arkadaşları için tasarlamayı başardıkları 3D yazıcıyla yüz siperliği üretti. Doktorların büyük emeklerle yaptığı çalışma büyük takdir topladı.

AA
arşiv

Kendileri üretti

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, doktorların tasarladığı yazıcıyla korona virüsten korunmak için kendi siperliklerini kendilerinin ürettiğini belirtti. Başhekim Çelik, “Korona virüs pandemisi tüm dünyayı etkiliyor. Maalesef bizim ülkemiz de krona virüsten etkilendi. Korona virüsle mücadele kapsamında birçok hastanemiz, kurumumuz, firmamız kendi koruyucu malzemesini üretmektedir. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak da hekim arkadaşlarımızın tasarımıyla 3 boyutlu yazıcı geliştirdik. Bu 3 boyutlu yazıcımızla kendi siperliklerimizi üretiyoruz. Böylece korona virüs şüpheli hastamıza daha rahat bir şekilde yaklaşmaktayız. Biz sadece ham maddeyi alıyoruz. 3 boyutlu yazıcımızı kendimiz geliştirdik. Biyomedikal personelimizin denetiminde 3 boyutlu yazıcıyla kendi yüz siperliklerimizi üretmekteyiz. Kendi ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra talep olursa diğer hastanelere de siperlikleri ücretsiz olarak gönderebiliriz” dedi.

Özel bir program yardımıyla tasarımını yaptıkları siperlikleri bir saat içerisinde ürettiklerini ifade eden Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Alper Bozan ise medikallerde yüksek fiyata aldıkları malzemeyi 4 liraya ürettiklerini kaydetti.

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