Dünyanın en güçlü roketinin fotoğrafları paylaşıldı

Yıllarca süren bekleyişin ardından, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından inşa edilen 120 metrelik devasa fırlatma aracı Starship, sonunda ilk yörünge uçuşunu gerçekleştirecek. SpaceX, bu kapsamda şirketin Teksas’taki tesininde fırlatılmaya hazır bekleyen Sharship’İn havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Yıllarca süren bekleyişin ardından, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından inşa edilen 120 metrelik devasa fırlatma aracı Starship, sonunda ilk yörünge uçuşunu gerçekleştirecek. SpaceX, bu kapsamda şirketin Teksas’taki tesininde fırlatılmaya hazır bekleyen Sharship’İn havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

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Bununla birlikte; Musk’ın uzay şirketi SpaceX, Starship (yolcu taşıma bölümü) ve Super Heavy roket güçlendiricisinden oluşan iki aşamalı bir uzay aracını kullanarak insanları uzaya taşımayı planlıyor. Starship ve Super Heavy birlikte 120 metre boyunda ve 5 milyon kg ağırlığa sahip olacak. Ayrıca, Starship’in, onu dünyanın en güçlü roketlerinden biri yapan 70 Meganewton itme gücü üretebileceği belirtiyor.

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SpaceX daha önce, 'BFR' olarak bilinen 216 milyon dolarlık Starship'in prototiplerini havaya fırlatıp indirerek test etmişti.Bu fırlatmalar, bazıları kaotik bir alev topunda patlayarak ve diğerleri zarar görmeden geri dönerek çeşitli derecelerde başarı elde etti.

MUSK TARİHİ AÇIKLADI

Ancak, Starship’in tam ölçekli bir yörünge test uçuşu henüz yapılmadı. Musk, muhtemelen Şubat veya Mart aylarında bir fırlatma girişiminin olabileceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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