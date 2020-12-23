Teknoloji Dünyanın en iyi kameraya sahip telefonu belli oldu
MOBİL

Dünyanın en iyi kameraya sahip telefonu belli oldu

Akıllı telefon kameralarını detaylı testten geçiren DxOMark, Huawei Mate 40 Pro Plus'ın şu anda en iyi kameraya sahip telefon olduğunu açıkladı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Huawei Mate 40 Pro Plus.
Huawei Mate 40 Pro Plus.

Akıllı telefon kameralarını en ince ayrıntısına kadar testten geçiren DxOMark, daha sonrasında genel bir sıralama yapıp kameralar arasındaki farkları gösteriyor. Bu kapsamda test edilen ürünlere de belirli kriterler üzerinden puanlar veriliyor. İşte bu puanlara göre dünyanın en iyi kameraya sahip akıllı telefonu Huawei Mate 40 Pro Plus.

Mate 40 Pro Plus, DxOMark tarafından şu ana kadar bir telefon kamerasına verilen en yüksek puan olan 139 puanla ödüllendirilmiş. Fotoğraf kategorisinde 144 puan alan telefon, yakınlaştırma yeteneklerinde 98 puan, video kategorisinde ise 115 puan almış.

Huawei Mate 40 Pro Plus'ın üç kamerası da farklı yeteneklerle ön plana çıkıyor.

Üç arka kamera yer alıyor

Akıllı telefonda f/1.9 diyafram açıklığı sunan 50 MP'lik geniş açılı bir sensör yer alıyor. Buna ek olarak ultra geniş açılı f/1.8 diyafram açıklığına sahip 20 MP'lik ek bir sensöre de yer veriliyor. Ayrıca üçüncü kamera ise f/3.4 telefoto lensli 12 MP'lik sensörden oluşuyor. Kamera yetenekleri arasında 10X optik yakınlaştırma ve 3D derinlik algılama da yer alıyor. Huawei Mate 40 Pro Plus bu testle birlikte Xiaomi Mi 10 Ultra, Huawei P40 Pro, iPhone 12 Pro Max'in önüne geçiyor.

Mate 40 Pro Plus, genel değerlendirmeden 136 puan almış durumda.

DxOMark, Huawei Mate 40 Pro Plus tarafından sunulan hızlı ve tutarlı otomatik netlemenin bu puanı almasında büyük etkisi olduğunu belirtiyor. Ama buna rağmen yakın çekimlerde birkaç otomatik netlemehatasınınfark edildiği de ifade ediliyor. Bu kamera, gece çekimlerinde 'olağanüstü' olarak değerlendiriliyor.

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