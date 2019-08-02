Teknoloji Edward Snowden Facebook sizi gizlice gözetliyor
SOSYAL MEDYA

Edward Snowden: Facebook sizi gizlice gözetliyor

ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran Edward Snowden, Facebook’un kullanıcılarını gizlice gözetlediğini iddia etti.

Haber Merkezi DHA
Edward Snowden
Edward Snowden

Geçmişte ABD Ulusal Güvenlik Dairesi’nde (NSA) sistem analisti olarak çalışan Snowden, Facebook’un kullanıcılarını gizlice izlediğini iddia etti. 36 yaşındaki Snowden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda bu gibi şirketlerin kullanıcılarına, gizli gözetimleri ile ilgili nasıl mücadele edileceğini de açıklayacağını yazdı.


Snowden, "Önümüzdeki haftalarda Facebook, Instagram ve Youtube’un sizi nasıl casus gibi izlediklerini ve sizin hakkınızda ne kadar bilgi sahibi olduklarını nasıl sınırlandıracağınızın yollarını açıklayacağım. Onları kullanıyorsanız, gözünüz açık olsun" ifadelerini kullandı.


2013 yılında ABD’nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran Snowden, hiçbir şeyi tek başına yapmadığını, gazetecilerle birlikte çalışarak çalışmalarını gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
Snowden’in biyografisini yazdığı kitabının eylül ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

Göç dalgasına radarlı çözüm

Göç dalgasına radarlı çözüm

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
Yolcu otobüsü alev aldı

Yolcu otobüsü alev aldı

​Balıkesir'deki olayda ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Çocuk Evlerini kapatıyor

'Çocuk Evleri'ni kapatıyor

"Rusya gezine yaptığın masraf bu çocukların bir yılına yeter."
Ellere VAR<br>bize yok!

Ellere VAR
bize yok!

​Premier Lig'deki sistem Türkiye'den farklı olacak.
750'den başlıyor

750'den başlıyor

​Fiyatlar illere ve bölgelere göre farklılık gösteriyor.
İzmir'de yakalandı

İzmir'de yakalandı

Kaynak Holding'in kurucuları arasında yer alıyordu.

Trabzonspor'un <br>yeni golcüsü

Trabzonspor'un
yeni golcüsü

​Adı sır gibi saklanan forvet ortaya çıktı.

ABD<br>resmen duyurdu

ABD
resmen duyurdu

32 senelik anlaşmadan çekildiğini açıkladı.

Bayramda hava<br>nasıl olacak?

Bayramda hava
nasıl olacak?

Bu haberi okumadan tatil planı yapmayın.
1 hafta süreniz var

1 hafta süreniz var

Yurt dışından alışveriş yapanlar mağdur olmayın.
Salda'ya<br>özel koruma

Salda'ya
özel koruma

​Bakan net konuştu: Yapılaşmaya izin verilmeyecek.
Stratejisini değiştirdi

Stratejisini değiştirdi

​BAE, Yemen'deki kaostan kurtulmaya çalışıyor.
Emin Işık<br>hocaya veda

Emin Işık
hocaya veda

İstanbul'daki cenaze törenine Erdoğan da katıldı.
FETÖ'cü<br>'casus' yokmuş!

FETÖ'cü
'casus' yokmuş!

Casusluktan hüküm giyenlerin sayısı yok denecek kadar az.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.